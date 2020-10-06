Останній політ соколят з Ан-26: у Харкові відбудеться прощання із загиблими. Фото і відео

У вівторок, 6 жовтня, в Харкові відбудеться церемонія прощання з курсантами та екіпажем, які загинули в катастрофі Ан-26 під Чугуєвом 25 вересня.

Проводитимуть захисників в останню путь на головній площі міста – площі Свободи. Потім жертв трагедії відвезуть у їхні рідні міста й села, де відбудуться похорони.

Данину пам'яті віддадуть 25 Героям. 26 загиблого, Віталія Вільхового, поховали на рідній Львівщині 30 вересня. Він був єдиним, кого могли упізнати. Всім іншим хлопцям і чоловікам довелося робити ДНК-експертизу.

OBOZREVATEL веде текстову онлайн-трансляцію подій:

08:38 – На площі Свободи почали шикуватися військові. По центру площі розставили чорні стільці для родичів загиблих. Для охорони порядку прибули поліцейські з собаками і нацгвардійці.

08:53 – У зв'язку з траурним заходом в Харкові з 09:30 до 12:00 буде перекрито рух по вул. Сумській: від вул. Жінок Мироносиць до пр. Незалежності. З 09:30 до 12:00 буде перекрито рух по вул. Трінклера: від пр. Незалежності до площі Свободи.

26 соколів

На борту фатального літака перебувало майбутнє української авіації. Всі члени екіпажу і курсанти буквально жили небом, а багато хто мріяв про нього з дитинства. Так було з Дмитром Студінським з Житомирщини, Максимом Хом'ячуком і Романом Корчовським з Вінниччини.

У молодих захисників попереду було все життя – у когось із них вже були сім'ї, а хтось тільки планував їх створити з коханими дівчатами, як, наприклад, Артем Дудла.

Також серед Героїв були продовжувачі військових династій. Це – Андрій Померанцев з Миколаївщини та Олександр Скочков – син штурмана Ігоря Скочкова, який загинув в Іл-76, збитому терористами над Луганськом у 2014 році.

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