Останні дні СРСР: як Україна боролася за незалежність

24 серпня 1991 року Україна стала незалежною державою і вирвалася із цупких лап СРСР. Перша сторінка новітньої історії почалася з Акту проголошення незалежності України.

OBOZREVATEL згадує про настрої та події, які передували доленосному рішенню 28 років тому.

Республіки, які входили до складу Союзу в кінці 80-х років активно боролися за власну державність ukrinform.ua

Авторитарна машина СРСР більше не могла задовольняти запити населення і значно поступалася в розвитку іншим країнам, економічна та політична криза також не давали перспектив на покращення загальних настроїв населення. Наприкінці 80-х років ХХ століття республіки, що входили до складу Союзу, активізувалися і почали боротися за власну державність. В історії цей період отримав назву "Парад суверенітетів".

Україна зуміла відстояти право на власну державність ukrinform.ua

Декларація про державний суверенітет України була ухвалена Верховною Радою Української PCP 16 липня 1990 року.

Незадовго після декларації про суверенітет було ухвалено акт про проголошення незалежності svoboda.fm

На фоні перевороту в серпні 1991 року ВР УРСР ухвалила Акт проголошення незалежності України. Водночас було визнано необхідність проведення всеукраїнського референдуму для підтвердження Акту незалежності та виборів Президента України.

Щоб підтвердити Акт незалежності, потрібно було провести всеукраїнський референдум tsdazu.gov.ua

1 грудня 1991-го громадяни України взяли участь у всенародному референдумі. Загалом у волевиявленні взяли участь 31 891 742 громадянина, або 84,18% від загальної кількості внесених у списки виборців. Ствердну відповідь на запитання "Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення незалежності України?" дали 90,32% (28 804 071 виборець), проти проголосувало 7,58%. Недійсними було визнано 2,10% бюлетенів.

Так, всенародний референдум остаточно підтвердив силу документу про незалежність і дав початок самостійному розвитку української державності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава Офісу президента Андрій Богдан розповів, як пройде День Незалежності в Києві.

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