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11 жовтня • оновлено в 20:38
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/ Суспільство

Особливий статус для Донбасу: українці масово виступили проти

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Близько 56% українців виступили проти надання окупованим територіям Донецької і Луганської областей особливого статусу в складі України.

Про це свідчать результати опитування Центру Разумкова, які опублікували на сайті в п'ятницю, 11 жовтня. Громадяни України підтримали повернення Донбасу на попередніх умовах.

Ще 13,5% респондентів вважають, що тимчасово окуповані території повинні після відновлення над ними контролю України отримати більше незалежності від Києва.

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Українці виступили проти особливого статусу для Донбасу

Українці виступили проти особливого статусу для Донбасу

Лише 10% українців виступили за те, щоб окупованому Донбасу дали особливий статус.

Ще 3,3% – за відділення цих районів і створення "незалежних держав", 2,9% підтримали приєднання цих територій до Росії, 2,8% – за інший варіант розвитку подій, 11,3% вагалися з відповіддю.

Особливий статус для Донбасу: українці масово виступили проти

Скріншот

Опитування проводилося з 4-го по 9 жовтня 2019 року, було опитано 2015 повнолітніх громадян по всій Україні, крім тимчасово окупованих територій Донбасу і анексованого Криму. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва (фракція "Слуга народу") Богдан Яременко заявив: Верховна Рада України і Офіс президента будуть погоджувати з Росією позицію щодо підготовки законопроекту про особливий статус деяких районів Донбасу.

1 жовтня президент України Володимир Зеленський виступив з екстреною заявою про ситуацію на Донбасі і гучну "формулу Штайнмаєра".

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Донбас Формула Штайнмаєра
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
А Донбасс спросить забыли? За людей их не считаете?
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Semenov Igor
Semenov Igor
Кристина Стефанова, Кому Вы задаете такие вопросы, хохлам?
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3
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Думаю цифра занижена - процентов 70 - против. Реплантировать эту часть тела с проказой - к здоровому организму - смерти подобно. Лучше жить без этого органа (двух ягодиц).
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
Война до последнего украинца!
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