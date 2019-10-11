Особливий статус для Донбасу: українці масово виступили проти

Близько 56% українців виступили проти надання окупованим територіям Донецької і Луганської областей особливого статусу в складі України.

Про це свідчать результати опитування Центру Разумкова, які опублікували на сайті в п'ятницю, 11 жовтня. Громадяни України підтримали повернення Донбасу на попередніх умовах.

Ще 13,5% респондентів вважають, що тимчасово окуповані території повинні після відновлення над ними контролю України отримати більше незалежності від Києва.

Українці виступили проти особливого статусу для Донбасу

Лише 10% українців виступили за те, щоб окупованому Донбасу дали особливий статус.

Ще 3,3% – за відділення цих районів і створення "незалежних держав", 2,9% підтримали приєднання цих територій до Росії, 2,8% – за інший варіант розвитку подій, 11,3% вагалися з відповіддю.

Скріншот

Опитування проводилося з 4-го по 9 жовтня 2019 року, було опитано 2015 повнолітніх громадян по всій Україні, крім тимчасово окупованих територій Донбасу і анексованого Криму. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва (фракція "Слуга народу") Богдан Яременко заявив: Верховна Рада України і Офіс президента будуть погоджувати з Росією позицію щодо підготовки законопроекту про особливий статус деяких районів Донбасу.

1 жовтня президент України Володимир Зеленський виступив з екстреною заявою про ситуацію на Донбасі і гучну "формулу Штайнмаєра".

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram