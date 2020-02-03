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3 лютого • оновлено в 11:41
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Осінній призов в Україні: у Міноборони розповіли про масштаби

1.1т
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За осінній призов 2019 року на службу в Україні було відправлено 15 200 призовників і 700 офіцерів запасу.

Про це йдеться у відповіді Міністерства оборони на запит ТСН. Зазначається, що більшість призовників було направлено на службу в Збройних силах України – 9000 осіб. Ще 4400 пішли служити в Національну гвардію, 1000 – в Державну прикордонну службу, а 800 – до Державної спеціальної служби транспорту. У такий спосіб Міноборони виконало 100% планового завдання.

Що стосується офіцерів запасу, то їх восени 2019 року призвали 700 осіб. Вони не залучаються до участі в Операції Об'єднаних сил на Донбасі, якщо самі не вирішать добровільно укласти контракт.

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"На військову службу призвано офіцерів запасу віком до 43 років, які закінчили кафедри військової підготовки, мають вищу освіту щонайменше бакалавр і які не проходили військову службу. Призовники в обов'язковому порядку пройшли тримісячну підготовку на відповідних курсах. Після їхнього завершення вони призначені на первинні посади офіцерського складу військових частин Збройних сил України", – пояснили в Міноборони.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • президент України Володимир Зеленський знизив призовний вік для чоловіків з 20 до 18 років. Про це йдеться в указі, який глава держави підписав 16 січня.

  • Однак міністр оборони Андрій Загороднюк частково спростував нововведення – під час весняного призову повістку отримають, як і раніше, тільки юнаки, які досягли 20 років. 18- і 19-річні українці зможуть потрапити в армію лише за власним бажанням.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Місце
Україна
Теги
призов Міністерство оборони України
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