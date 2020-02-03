Осінній призов в Україні: у Міноборони розповіли про масштаби

За осінній призов 2019 року на службу в Україні було відправлено 15 200 призовників і 700 офіцерів запасу.

Про це йдеться у відповіді Міністерства оборони на запит ТСН. Зазначається, що більшість призовників було направлено на службу в Збройних силах України – 9000 осіб. Ще 4400 пішли служити в Національну гвардію, 1000 – в Державну прикордонну службу, а 800 – до Державної спеціальної служби транспорту. У такий спосіб Міноборони виконало 100% планового завдання.

Що стосується офіцерів запасу, то їх восени 2019 року призвали 700 осіб. Вони не залучаються до участі в Операції Об'єднаних сил на Донбасі, якщо самі не вирішать добровільно укласти контракт.

Призов до України "112 Україна"

"На військову службу призвано офіцерів запасу віком до 43 років, які закінчили кафедри військової підготовки, мають вищу освіту щонайменше бакалавр і які не проходили військову службу. Призовники в обов'язковому порядку пройшли тримісячну підготовку на відповідних курсах. Після їхнього завершення вони призначені на первинні посади офіцерського складу військових частин Збройних сил України", – пояснили в Міноборони.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

президент України Володимир Зеленський знизив призовний вік для чоловіків з 20 до 18 років. Про це йдеться в указі, який глава держави підписав 16 січня.

Однак міністр оборони Андрій Загороднюк частково спростував нововведення – під час весняного призову повістку отримають, як і раніше, тільки юнаки, які досягли 20 років. 18- і 19-річні українці зможуть потрапити в армію лише за власним бажанням.

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