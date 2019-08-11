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"Оруелл,"1984 рік": в мережі розповіли, як КремльТВ зомбує росіян

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Російські пропагандисти старанно продовжують замовчувати проблеми РФ, акцентуючи увагу на негативних новинах з інших країн.

Досвідом перегляду російського телеканалу поділилася в Facebook Доктор політичних наук, професор КПІ Лідія Смола, яка зазначила, що росіяни "створили свою реальність і повірили в неї".

"Перший сюжет - Путін в Криму з байкерами відкриває рок-фестиваль... Другий сюжет - приїзд в Москву нового посла Китаю. Теж пафос і упор на те, що посол знає російську мову і це початок нових важливих взаємин між країнами.

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Третій сюжет - розповідь про виступ Трампа, де його запитали: "Чи відбудеться зустріч з містером Зеленським?" На що Трамп відповів: "А хто це?" Журналіст весело робить висновок про невеселі українські перспективи. Далі сюжет про купу природних катаклізмів в Європі, кількість загиблих і великі проблеми ЄС.

І на завершення про нові зразки російської військової техніки, аналогів яких немає в світі... " - розповіла Смола.

У мережі відзначили, що російські новини схожі на події в романі-антиутопії Джорджа Оруелла "1984", де яскраво описувався тоталітарний режим.

"Оруелл,"1984 рік": в мережі розповіли, як КремльТВ зомбує росіян
"Оруелл,"1984 рік": в мережі розповіли, як КремльТВ зомбує росіян

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відома російська журналістка розгромила пропагандистів за заклопотаність Україною.

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Тема
російська пропаганда
Місце
Росія
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Южный Гарик
Южный Гарик
Посмотрите любой канал на Украине, защитники украины доблестный отражают атаки российской армии, Укроборонпром создал оружие, которому нет аналогов, в России все плохо, пожары, голод и т. Д.
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