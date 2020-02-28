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28 лютого • оновлено в 10:02
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Орєшкін: Путін не поверне Україні Крим і Донбас, це виключено

2.2т
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Президент Росії Володимир Путін хоче залишитися в пам'яті народу як "збирач російських земель", тому питання Криму для нього закрите.

Про це розповів російський політолог Дмитро Орєшкін, передає InfoResist. Разом з тим, в обговоренні так званих республік "ДНР" і "ЛНР" Путін готовий демонструвати гнучкість.

"Крим – це виключено. Інакше навіщо все це треба було затівати? Путін хоче залишитися в пам'яті як збирач російських земель. Ось він зібрав всякі клаптики, типу Південної Осетії, Абхазії, Криму. Крим – питання не обговорюється, з точки зору Путіна", – зазначив Орєшкін.

Політолог озвучив сумний сценарій для Криму і Донбасу

За його словами, що стосується Донбасу, то глава РФ готовий іти на діалог чи як мінімум демонструвати готовність до діалогу.

"Якось поступитися, потім якось наступити. У будь-якому разі, тут є про що говорити. Бажано, звичайно, говорити нескінченно і безрезультатно, але говорити і демонструвати готовність до діалогу", – розповів політолог.

Орєшкін також пов'язує з цим і звільнення так званого куратора по Донбасу Владислава Суркова, який, на думку політолога, має занадто жорсткий для України імідж.

"Тепер йому потрібна інша людина, яка, як раз, і є переговорщиком, укладачем різного роду схем, проектів. Козак влаштовував такі ходи в Придністров'ї. Його потім там обіграли так, що він виявився непотрібним, але в принципі ось такий довгостроковий, нескінченний, демонстративний переговорний процес – це якраз те, що потрібно зараз Путіну", – підкреслив Орєшкін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналіст Роман Цимбалюк висловив думку, що Росія не закінчить війну на Донбасі в обмін на пуск води в окупований Крим. В такому випадку про півострів доведеться забути назавжди.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Анексія Криму
Особа
Володимир Путін
Місце
Україна
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Слава Богу это дошло....
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