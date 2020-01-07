Самое страшное на войне — это правда. Какая б она ни была, но правда. Неудобная правда. Болезненная правда. Жестокая правда.

Все, чем на войне пытаются прикрыть шрамы, не более, чем манипуляции и пропаганда. Ложь социуму, ложь себе, ложь во имя, ложь, чтобы оправдать, не приносят облегчения, более того, любая ложь просто загоняет в угол, сужает мировоззрение, не позволяет принять правильные решения.

Тысячи людей в ОРДЛО на начало войны убеждали себя сладкой ложью "это ненадолго, все скоро наладится и будет, как всегда хорошо", миллионы — "хуже не будет, Россия нам поможет, Донбасс богатый край". Выиграли те, кто сказал себе правду — "это надолго, как любая война России, будет только хуже, как везде, куда приходит Россия, Донбасс — это дотационный регион с постсоветской промышленностью, нуждающейся или в полной реконструкции или в закрытии из-за низкой рентабельности".

Новини Луганда и Дырляндия хотят границы

Наша победа на этой войне зависит от умения говорить и видеть правду. Слишком много манипуляций. Слишком много сладкой лжи в последнее время. Это отдаляет победу, и приближает поражение.

Я вижу, как многие переселенцы отчаянно доказывают миру и себе, что в ОРДЛО ничего не поменялось за годы оккупации, что там люди, которые хотят жить в Украине по-украински. Мотив, вот, мол, мои родственники, а значит все там.

Это, наверное, тот постравмат, когда несмотря на малочисленное, но активное сопротивление русскому миру на Донбассе, со всех рупоров Кремля, псевдоукраинских СМИ неслось "на Донбассе все сепары". И нам, тем, кто жил там с Украиной в сердце, это несправедливое обвинение, резало больнее, чем русские "ГРАДы". От врага ты ждешь боли, от друга помощи. Естественно, что огульное "там все" со стороны Украины жгло намного сильнее оккупационных нарративов.

Но, эта ложь — там ничего не поменялось — страшная ложь. И если мы ее примем, мы не сможем остановить войну, грамотно провести реинтгерацию территорий, не сможем защитить Украину от поглощения ее ОРДЛО.

Там за шесть лет выстроен совершенно новый мир. Другой. Иной. Абсолютно отличный от Украины. Кардинально отличный от Европы. Это СССР. Гулаг. Там все поменялось. Понимаете? Все!

Нет, понятное дело, там остались старики, чаще всего не понимающие, за что им это все или воспринимающие мир посредством прогрессирующей деменции. Дети. Дети всегда заложники обстоятельств и родителей. И какие родители, какую "наваросию" они толкут дома на кухне, такие вырастают и дети. Там остались проукраински настроенные, но не имеющие финансовой возможности покинуть ОРДЛО или привязанные к старикам, живущим в своем мире "сталингулаг". Но в целом, там уже не тот мир, который был там в 2012-м, 2013-м, 2014-м.

Война меняет эти территории, людей. Время там идет вспять. "Назад в СССР" — это больше не шутка или сюжет для фантастического рассказа. Это реальность.

Города стали запущеннее и унылее. Разрушенное ЖКХ. Постоянные порывы коммунальных сетей, которые уже давно прожили свои девять жизней и попросту не подлежат ремонту.

Новини Гетто ОРДЛО готовится к реинтеграции с Украиной

За шесть лет руководства "крепких хозяйственников" закрыто 80% шахт. Оставшиеся все это время не получают ни ремонта, ни запчастей, ни модернизации. Безопасность выровнялась. Вернее, ее отсутствие. Сейчас одинаковое количество травмированных и погибших, что на шахте, что на копанках.

Дороги. Сельское хозяйство. Здоровье граждан. Но, это ничто по сравнению с тем, что произошло с психикой, ментальностью, мировоззрением людей, живущих в оккупации.

Ненависть к Украине. До дрожи губ. До тремора рук. Уверенность, что в Украине все еще хуже, чем в ОРДЛО. Уверенность, что на России, все лучше, чем во всем мире.

Неприятие всего "ново" украинского, скажем, постмайданного украинского: Майдана, Небесной Сотни, УПА, Степана Бандеры, в общем, всего, что является неотъемной частью истории Украины.

Восприятие исключительно истории УССР, написанной в Кремле. Вера в СМИ "в газетах, в телевизоре врать не будут". Оценка (представление) о жизни на России и в Украине посредством сериалов. Российских сериалов.

ОРДЛО за шесть лет потеряло большинство проукраинских граждан. Кто-то выехал. Кто-то подстроился под правила игры жизни в оккупации, получил "паспорт республики" и даже РФ, поменял номера на машине, как требует "республика", платит налоги в "республику". Кто-то разочаровался, что все быстро не улеглось, сбросив со счетов, опять же, под действием пропаганды, Россию, ведь страна, которая не начинала войну, не может ее быстро закончить.

В ОРДЛО выросли дети, которые знают только одно слово "республика", которые в реальности и действительности не видят себя в Украине, относятся к этой чужой для них стране крайне агрессивно.

В ОРДЛО омолодилось ополчение (народная милиция ОРДЛО, которая по сути есть армией террористов), если в 2014-м на "защиту республики" шли 35-60 летние, то сейчас в бой идут с 19-ти лет.

Образование в ОРДЛО с детсада русскоязычное и агрессивно антиукраинское. Украинофобия здесь в красном углу преподавания. Образование построено на военщине, то есть полностью милитаризировано. Утренники, уроки, патриотические песни, сценки, сказки, стихи, все о победе над укронацизмом, 9-е мая, деды воевали, Россия победит всех врагов, СССР — лучший мир.

Вся жизнь ОРДЛО — это поклонение России, надежда на "стать частью РФ", ненависть к Украине. С 2016-го после рокировки кремлевских нарративов, здесь все же "появилась" Украина, то есть, если в 2014-2015-м "наваросские" "профессора" и пропагандисты-журналисты отрицали существование Украины и ее истории, то в 2016-м "Украина нам должна, мы всю жизнь на нее работали".

Любовь к России — это патриотизм. Любовь к "республике" и Донбассу — это патриотизм. Любовь к Украине — нацизм. Доказать что-то иное невозможно.

Проукраинских в ОРДЛО единицы. Это те, кто полностью принимает историю Украины без правок КГБ, поддерживает стремление Украины в НАТО и ЕС, считает Россию виновником войны, считает Украину жертвой и заложницей этой войны.

Есть те, кто за Украину, но, повторюсь, полностью мимикрировав в "законы" и социум ОРДЛО. Эти чаще считают, что Украина их предала, бросила, не дала, не защитила, не сделала, не… претензии к РФ минимальны или их нет.

Соцсети ОРДЛО — это треш из "СССР", "сталингулаг", "уничтожить", "нацики", "великая Россия", "великий Донбасс".

Если вы хотите узнать, чем дышит ОРДЛО, зайдите в соцгруппы оккупированных городов. Спросите, хотят ли они особый статус в Украине, вернутся в Украину. Напишите "война закончится только тогда, когда Россия будет повержена". Напишите "войну в Украине начала Россия, напав на Крым и Донбасс". Вас впечатает в кресло от потока ненависти. И это не боты. Это жители ОРДЛО.

За шесть лет "паспорта республик" получило 75% жителей ОРДЛО. В первых рядах чиновники, налоговики, судьи, прокуроры, милиция, ополчение, предприниматели. За 7 месяцев более 200 000 жителей ОРДЛО получили российские паспорта. Получить паспорт гражданина РФ можно только при наличии "республиканского".

Получение "паспортов" ОРДЛО. Получение "дипломов" учебных заведений ОРДЛО, получение российских паспортов процедура абсолютно добровольная. Это выбор людей.

Подростки добровольно поступают в военные училища ОРДЛО, дети с радостью надевают кадетскую форму, с гордостью приносят присягу "республике".

Если вы хотите узнать, чем дышит ОРДЛО, постойте в очереди на КПВВ "Станица", в очередях к банкоматам "Ощада" в Станице, в очередях в магазинах Станицы. Вот это будет правда. Страшная. Горькая. Болезненная. Это совершенно другой мир. Мир, в котором больше нет места нам, украинцам и Украине.

Новини Ряженые на Донбассе

В этом мире живут люди, которые не просто впитали пропаганду, а нам стоит помнить, что все годы независимости Украины, здесь было феодальное "государство", как и в Крыму, где культивировался русский мир", и люди, которые похоронили своих близких, ушедших воевать за идеи "наваросии", "великого государства Донбасского", "казачество", "русскую идею".

Примеров, за что ненавидят Украину, здесь много. Основная трудность в получении пенсий. И как бы Украина не старалась упростить, пока есть КПВВ и идентификация на мирной стороне, как и получение пенсий на мирной стороне, здесь будет ненависть. Ведь "обязаны носить домой". И ничего, что в 2014-м, борясь с Украиной, эти же люди поддерживали ополчение, громящее банкоматы, и орали "мы против всего укропского".

Потом пошли корректировки "мы против". Оказалось, в "мы против" входят мова, история Украины, национальная память, национальные герои, евроинтеграция, культура.

В ОРДЛО не против украинских пенсий, которые обязаны привозить в ОРДЛО и раздавать там. Как и кто на себя возьмет такую ответственность, простые люди думать не хотят, им важно "обязаны".

Новини Щоб ніколи сухою хлібиною не давилась старенька мати

В ОРДЛО не против украинского стажа, не против признания Украиной стажа работы в ОРДЛО в украинский стаж. В ОРДЛО не против, чтобы они были частью Украины, но с особым статусом, запрещающим украинские законы (но не пенсионные) и историю с мовой.

Каждый год жизни в ОРДЛО, это бег от Украины. Все сферы жизнедеятельности настроены на одну волну "в Украине еще хуже". И чем хуже они живут, чем страшнее становится их жизнь, тем, нет, нет, не наступает прозрение, а ведь именно на это были все наши расчеты и ставки, мол, поживут, прозреют, там вместо прозрения нарастает ненависть к нам.

За все. За смерть близких. Не факт, что это на фронте. Смертей в ОРДЛО много, там же российский контрафакт, мел в таблетках. Безработица — виновата не Россия или "республика", а Украина — "бросила, не обеспечила". Нет света, воды, газа — виновата Украина, "блокирует". Ребенок с "дипломом республики" не принят в ВУЗ Украины, не принят на работу по "специальности" в Украине — виновата Украина.

Там столько нашей вины, что людей накрывает. Они перестают слышать аргументы. Они нашли виновного во всех своих бедах. И это не они, их решения, не Россия-оккупант, а мы, Украина.

Над этой позицией работают СМИ ОРДЛО. Закрепляя ее в подсознании. Каждый день там соткан из сотен страшилок об Украине и сотен победобесий "республик". И пока там такая риторика, о каком мире, реинтеграции, примирении можно говорить? Россия в СМИ ОРДЛО не снижает накала ненависти к Украине, продолжая культивировать "или мы их уничтожим, или они нас".

И эти перемены, они, как тихий тлен. Сначала и не заметно. Потом легкие пятна, чуть задетый уголок, кажется, что это и не страшно, и пройдет. Но, за шесть лет этот тлен прожег все органы ОРДЛО.

Почему мы это не учитываем? Офис Президента так увлекся кремлевской идеей мира, что на полном серьезе там думают, вот, дадим им пенсию и возлюбят, вот дадим им статус, и перестанут стрелять, вот дадим им русский язык и конец войне.

Воспринимают ли эту идею в ОРДЛО? Готовы ли они к примирению "по Зеленскому"? Есть ли им разница, кто будет их героем и чьи памятники будут стоять на Донбассе? Вот после шести лет войны, после шести лет обучения, их ненависти и пропаганды, готово ли в ОРДЛО сделать шаг и стать реальной частью Украины?

Я знаю ответы. Но, вряд ли они кому-то понравятся. Правда, она знаете ли горькая, а миллионы выбирают сладкую ложь.

ОРДЛО сможет стать Украиной, если Украина станет ОРДЛО. Если исчезнут майдауны, нацики, правосеки, бандеры. Вернется шансон и сваты с глухарем, бульбуляторы и шмурдяк в наливайках. Безработица, чтобы больше заробитчан ехали на Россию, как из ОРДЛО. Высокий уровень криминала, чтобы милиция имитировала бурную защитную деятельность, контролируя этих самых бандитов. Если всех расстреляют, всех, кто не такой, как "народ СССР", если без мовы.

Других вариантов нет. Вернее, есть, но они не приемлемы для Кремля. Потому государственная, культурная и национальная политика в этом году будет развернута к миру и примирению, под нарративом "не важно какой язык, страна, культура, герои, история, важно, чтобы мир и не стреляли".

Многим, кажется, что именно это причины войны, в нас самих, а не в агрессоре и оккупанте. И это "заблуждение" может стоить нам независимости. Видите, как важна на войне правда. Вся эта ложь, подмена понятий, закрашивание врага в цвета мира, все это война.

Ну, хорошо, допустим, это и есть камни преткновения (мова, герои, история, культура) и вот мы их стерли, и нам всем нет разницы какой язык, какой блатняк, какое гетто в нашей стране.

Но, готова ли к этому Украина? Вряд ли! Слишком много крови, памяти, слез и боли. И как только появится объединяющий нарратив или осознание потери независимости, страна вновь превратится в блокпост времен 2014-го, но уже более обученный и мобильный.

Но, готовы ли к этому в ОРДЛО? Вряд ли! И даже, если кураторы Кремля скажут "стоп" и развернут пропаганду от ненависти к Украине в любовь, шанса на мир "по Зеленскому" нет. Они могут покориться, но тогда мы будем оккупант, и нам там будут стрелять в спину.

Потому, что война идет не из-за языка или мовы, не из-за героев старых и новых исторических времен, и даже не из-за Донбасса. Война идет из-за Украины. Одно ее существование на карте мира доставляет неудобства РФ.

Наше развитие — это удар по самолюбию имперцев. Наша культура — это не их быдло шансон. Наше историческое наследие. Наши ценности, наша свобода. Вот все, что хочет уничтожить Россия. Нас! Если Россия нас не сотрет, если мы перестанем быть для россиян врагом, который им угрожает, они обратят внимание на свои проблемы, и осознают, что мир давно живет уютно, удобно, вкусно, комфортабельно, а не испражняется в лопухах под березкой.

И это единственная правда войны. И как бы Офис Президента не пел в сторону ОРДЛО миролюбивых песен, стирая Украину, превращая ее в колонию и гетто, возвращая УССР, ОРДЛО слушает другую музыку, с другой стороны. И пока она звучит, мир в Украине не возможен. Не мы начали войну. На нас напали. И Донбасс, как приграничный район, просто стал доступной, легкой добычей, прикормленной к тому же. Это, как хозяин, всю жизнь кормящий осла, решает убить его своей рукой, прямо в загоне. Животное ему доверяет. Жует протянутый корм, и не обращает внимание на нож.

Цитата из ОРДЛО-СМИ: "Юлия Витязева: "Честно говоря, все еще нахожусь под впечатлением от новогоднего обращения Зеленского. Потому что такого пиршества лицемерия не было даже во времена Порошенко.

"Надо объединяться!" — призывает нас пан Зе. Извините, а с кем? С теми, кто даже в новогоднюю ночь мечтает о развешенных на фонарях москалях? Или с теми, кто декларирует создание фильтрационных лагерей для крымчан и жителей Донбасса? Или с самим Зеленским, который еще совсем недавно советовал всем пророссийским собирать чемоданы и ехать в Россию?

Что касается других его предложений по объединению, то я себе не представляю победный марш Вооруженных сил Украины, большая часть из которых принимала участие в АТО, стройными рядами шагающих 9 мая по проспекту Бандеры.

Я не понимаю, в каких точках могут сойтись правнуки карателей из УПА и наследники бойцов Красной армии. Я не понимаю, как в рамках одной страны могут сосуществовать памятники Бандере и Жукову.

Я не понимаю, чем можно объединить упоротых украинских националистов и тех, кого на Украине презрительно называют "ватниками" и москалями. Я не понимаю, как можно побрататься с теми, кто заявляет, что 2-е мая 2014 года стало их личным "днем победы" над "Русским миром".

Я не понимаю, как забыть все те добрые пожелания, которые до сих пор звучат в адрес карателей, продолжающих обстреливать Донбасс и проклятья, несущиеся в сторону его жителей. Я не понимаю, как можно с уважением относиться к могилам тех, кто подписывал контракт с ВСУ и ради "тыщи в день" ехал "мочить сепаров и колорадов", параллельно отправляя домой чужие телевизоры и другие личные вещи.

Я не понимаю, во имя чего вообще все это нужно? Чтобы тебя продолжали считать человеком второго сорта? Ущербным, которому "русскоязычная челюсть" мешает выучить укрмову, а "лишняя хромосома" — осознать величие древней природы украинского лЫцарства?

Есть хорошая русская поговорка: насильно мил не будешь. Зеленский же предлагает всем(!) совершить над собой насилие и прогнуться друг под друга. Но это даже не утопия, а дешевый популизм.

И, в конечном итоге, вот это его "давайте объединяться" кончится тем, что одни, пойдя на уступки другим, окончательно сольют свои собственные убеждения. И это будут явно не нацики.

Потому все это новогоднее обращение можно свести к одной, уже ставшей хрестоматийной, фразе: "Обещайте мразям все, что угодно… А вешать… Вешать мы будем потом…" (Конец цитаты)

Мир? Возможно, он где-то и есть. Возможно, даже и посредине. Страны. Нации. Семей. Домов. Но, вряд ли, те, кто его предлагают, готовы провести эту линию по своей семье, дому и жизни. У всего есть цена. Страшнее другое, что вокруг нас все больше людей, готовых заплатить за свои амбиции, усталость, заблуждения, недоучество, безграмотность, жадность, хамство, бескультурье, политическую незрелость и популизм, чужими жизнями.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!