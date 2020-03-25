Департамент охорони здоров'я КМДА розіслав столичним медичним закладам наказ про особливі умови лікування VIP-пацієнтів.

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Відповідні документи, які відсутні на офіційному сайті київської мерії, опублікували журналісти Bihus.Info. У них є перелік вимог для "особливих пацієнтів" (щоб подивитися його, проскрольте новину до кінця).

Причина такого указу не уточнюється, але журналісти переконані, що це пов'язано з коронавірусом.

У документі визначено перелік медустанов, які повинні приймати VIP-пацієнти. Всього їх 17, зокрема Олександрівська лікарня, Дитяча клінічна лікарня №7 та Київський міський центр дитячої нейрохірургії.

bihus.info

bihus.info

bihus.info

Серед вимог вказані, окремі палати площею не менше 13 кв м із затемненими вікнами. В палатах повинна бути зручна комунікація з операційним блоком, діагностичним та іншими відділеннями. Також передбачено наявність окремого резерву ліків та окремих сестринських цілодобових постів. Крім того, повинні бути зарезервовані окремі операційні з усіма необхідними ліками й обладнанням.

У наказі йдеться про осіб, щодо яких здійснюється державна охорона. Журналісти наголосили, що це всі чиновники високого рівня, зокрема, президент, прем'єр-міністр, генпрокурор, голова Конституційного суду, голова МЗС. При цьому, нерідко президенти персональними розпорядженнями надають держохорону й іншим особам, не внесеним у визначений законом перелік.

bihus.info

"До переліку "особливих" хворих, згідно з наказом, може потрапити широке коло людей. Так, наприклад, держохороною користуються колишній голова Служби безпеки та його перший заступник – Василь Грицак і Віталій Маліков, ексголова Офісу президента Андрій Богдан і експрем'єр Арсеній Яценюк. Всього станом на кінець 2019 таких осіб було близько двох десятків. Сьогодні цей перелік, швидше, істотно розширився після кадрових змін в Офісі генпрокурора і Кабміні", – наголосили журналісти.

bihus.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські депутати, які лікуються в столичних медустановах, де приймають хворих на коронавірус, зажадали для себе особливих VIP-умов.

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