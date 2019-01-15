''Оплатила власну смерть'': розповідь батька трагічно загиблої у Львові студентки

Молода пара загинула від чадного газу у львівській квартирі, яку зняла усього на декілька днів. Безвідповідальні господарі встановили газове обладнання у непрацюючому старовинному каміні. Увімкнувши опалення, Настя Ковальчук (Борсук) і Андрій Разказчиков загинули.

Вижити вдалося лише двом їхнім друзям. Один із них ще в лікарні. Подробиці трагедії розповів OBOZREVATEL батько Насті, Олександр Ковальчук.

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Газовий пальник був встановлений у непрацюючому старому каміні.

Цю квартиру постійно здавали туристам.

Це вже не перший випадок у Львові, коли люди гинуть від чадного газу в старих будинках.

Руками схопилася за край ванни

21-річна Настя Ковальчук (у соцмережах Барсук) із друзями – своїм хлопцем Андрієм Разказчиковим, а також із Єгором і Машею, вирушили усього на чотири дні погуляти у Львові.

Настя Ковальчук Facebook Анастасії Барсук

"Настенька дуже любила це місто. Вона бувала у Львові в школі, а років зо три тому випросила нас із мамою відпустити її туди на три дні, просто побродити по його вулицях. На цей Новий рік поїхати у Львів у них не вийшло, а тут підвернулася можливість. Зняли двокімнатну квартиру на Дорошенка, 65. Заплатила гроші за всі дні. Немов оплатила власну смерть", – зі сльозами розповідає батько Насті.

У нещасливу квартиру батьки Насті потрапили тільки на наступний день після смерті пари, вже 12 січня.

"Мені дуже боляче було слухати, як на одному каналі розповідали, що вони приїхали туди і розпивали алкоголь. Це неправда! Настя терпіти цього не могла, вона навіть мене декілька років тому вмовила кинути курити. А напередодні смерті вона телефонувала мамі, розповідала, що вони були в кафе. Надіслала фото великої страви. А коли ми прийшли в ту квартиру, там все було акуратно, чисто, ніяких пляшок або недопалків. Ніхто там не прибирав, а її речі акуратно складені, у ванній стоїть крем. Хіба п'яна людина буде так робити?" – хвилюється батько дівчини.

Молоді люди заселилися у квартиру 10 січня увечері. А вже вранці 11 січня приблизно о 11:30 її подруга Маша зателефонувала у швидку і сказала, що їм погано.

"У квартирі я побачив старий камін. Я спеціально його помацав, він був повністю холодний. Якби його топили, він все одно був би теплим, я будівельник і знаю це. В стіну кімнати, в якій оселилися Настя і Андрій, проведена газова труба, вона підключена до газового пальника для опалення. Це все саморобне, пальник стояв на цеглі в каміні. Якщо вони щось і вмикали, то це газ для опалення і для нагріву води. Але біля каміна не було дверцят, не було навіть засувки, яка перекриває потік чадного газу. А вентилятор у ванній кімнаті вставлений прямісінько у димар. Ймовірно, погода була така, що весь цей чад почав іти в іншу сторону", – зазначив Олександр.

Уранці першим у ванну пішов митися Єгор, якому вдалося вижити. Щоправда, йому теж стало погано, його помістили в барокамеру, але його життю ніщо не загрожує. Маша не встигла сходити у ванну, тому, ймовірно, вона постраждала найменше і вже вдома. Слідом за Єгором мився Андрій. Вийшовши з ванної, він одразу ліг на ліжко, там його тіло і знайшли. А потім у кімнату, вже наповнену чадним газом, пішла Настя. Її тіло звисало з ванної, руками вона схопилася за край – мабуть, намагалася вибратися.

Андрій Разказчиков www.facebook.com

Батьки лежать у лікарні

Настю поховали 14 січня у рідному Глухові, хоча останніми роками сім'я живе в Києві. Сюди Анастасія переїхала в 6-му класі.

"Вона з медаллю закінчила школу. Самостійно поступила на бюджет у КПІ. Але через півроку зрозуміла, що не той факультет обрала. І на наступний рік знову потупила вже на видавничу справу та редагування, вчилася на 4 курсі. Сама оплачувала навчання, працювала в агентствах, займалася PR. 14 січня, коли ми її поховали, вона мала вийти на роботу. Їй почали телефонувати з роботи, тоді я і взяв слухавку", – каже батько.

Настю поховали у рідному Глухові Facebook Анастасії Барсук

Зараз батьки Насті в лікарні, лежать у різних палатах, вони важко переносять втрату єдиної доньки.

Заяву надішлете поштою

У поліції Львова повідомили OBOZREVATEL, що вирішують питання про порушення кримінальної справи. Щоправда, батько Насті розповів, що коли вони забирали тіло доньки, то в поліції порадили не поспішати із заявою, мовляв, потім поштою надішлете.

Також у поліції запевняли батьків, що квартиру здає дуже літній дідусь – хотів підзаробити копійчину, переїхав до дітей, а квартиру здав туристам. "Хоча друзі Насті вже перевірили, де вони орендували це житло і кому платили за нього. І з'ясували, що квартира здається постійно. Зараз уже всі сліди в інтернеті стирають", – каже батько загиблої.

До речі, власник нещасливої квартири так і не вийшов на зв'язок із рідними загиблих.

Вибирайте готелі або розпитуйте подробиці

Львів славиться тим, що тут активно здають житло туристам, причому в старому місті переважно будинки дуже старі, з пічним та газовим опаленням. І потрапити на таких горе-господарів дуже легко.

У Львові це вже не перша смерть туристів від чадного газу в приватних квартирах. Так, 2 липня минулого року на вул. Клепарівській, 12 чадним газом отруїлися двоє туристів із Білорусі, тоді загинула 22-річна дівчина. Ще один випадок стався 8 жовтня минулого року. На вулиці Гушалевича, 8а газом отруїлися дві туристки із Білорусі та Одеської області. Їх вдалося врятувати.

Валерія Овсяник, редактор сайту "Турпрофі" і туристичний експерт розповіла OBOZREVATEL, що у таких випадках краще вибирати готелі: "Там хоча б пожежна інспекція на сторожі, наскільки це можливо в нашій країні. Якщо вже вирішили брати квартиру, то обов'язково розпитуйте господарів про те, що у них там із газом, опаленням. Прочитайте відгуки про це житло в системах бронювання, там можуть випливти подробиці. Хоча витік газу може статися і у порівняно новому будинку".

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