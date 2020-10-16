Опитування Зеленського підтримали менше половини українців – "Рейтинг"

42% українців позитивно ставляться до ідеї президента Володимира Зеленського провести всенародне опитування в день виборів.

33% респондентів заявили про нейтральну та 22% – про негативну позицію стосовно цієї ініціативи, про це свідчать результати дослідження, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 14–16 жовтня.

60% громадян України знають, що Зеленський оголосив проведення всенародного опитування в день виборів 25 жовтня. З них 25% заявили, що добре знають про це, 35% – щось чули.

40% опитаних заявили, що нічого про це не знають. Відносно вищий рівень обізнаності – серед мешканців міст та старшого населення.

Жителі Сходу та Півдня країни, мешканці сіл та малих міст, виборці партії "Слуга народу" краще підтримують цю ідею. Негативно налаштовані найстарші опитані та виборці партії "Європейська солідарність".

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 5 тис. респондентів. Метод опитування – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 1,4%.

Як повідомив OBOZREVATEL, Зеленський вирішив запитати українців про скорочення кількості нардепів, канабіс і Будапештський меморандум. Два інші питання стосувалися створення вільної економічної зони на Донбасі та покарання за корупцію.

Він також допустив, що всенародні опитування громадської думки стануть щомісячними або навіть щотижневими.