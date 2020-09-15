Вчера в госпитале умер воин, Юра, ему было всего 21 год. От онко, не смогли спасти.. Смотрю на фото и душа рвётся, красивый мальчишка, война и тяжелая болезнь. Хуже уже ничего не может быть. С онко очень много бойцов и многим нужна помощь. Мне снова надо собрать денег на лекарство для онкобольного воина. 59 упаковок надо купить, для начала хотя бы часть, принимать ему нужно каждый день без перерыва. Ещё проблема найти, цены от 2 тыс. за упаковку, огромная сумма для военного. Будем покупать частями.

С фронта тоже просьбы, 14 наименований лекарств, сетки, лампы для кварцевания, оптика и костюмы для медиков. Где бы взять аппарат, чтобы денег напечатать.

По отчетам. Кардио монитор( 47 тыс) уже на фронте в Песках, медики кричали от радости, аппарат для сердца( 45 тыс) уже в реанимации, 10 тыс грн передала воину с опухолью в голове( лечение платное)5 тыс и 2,5 снова на анализы, 11 тыс на ремонт боевой машины и тактические очки, сейчас нужно помочь купить лекарство для Саши с онко. Люди, без Вас не справляемся, помогайте кто чем может. Все отчеты всегда есть на моей стр.

Карты для помощи 5358 3853 2000 2464 или 5375 4115 0042 7369, Монобанк

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