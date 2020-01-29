Олігархи – гальмо реформ, а Зеленський – рушій: з'явилися дані опитувань українців

60,1% українців вважають, що президент Володимир Зеленський є головним двигуном реформ в Україні, 7,9% називають його гальмом реформ.

Про це свідчать результати опитування фонду Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центр Разумкова.

Також до основних двигунів реформ зараховують уряд (37%), парламентську фракцію партії "Слуга народу" (29,7%), населення (27%) і волонтерів (23,9%).

Найбільшим гальмом реформ, на думку опитаних, є олігархи (50,9%) і бюрократія та чиновники (43,1%).

"Порівняно з минулим роком в уявленнях українців щодо рушіїв реформ відбулися істотні зміни: різко зросли сподівання на президента (з 24% до 60%) та на більшість у Верховній Раді (з 10% до 30%), натомість значно зменшилося визнання як рушіїв реформ країн Заходу та МВФ (з 25% до 12%) і Світового банку (з 24% до 12%).

Найкращий баланс в оцінці громадянами ролі у проведенні реформ (тобто переважання в оцінках ролі рушія) виявився у президента (+52%), населення (+23%), громадських організацій, волонтерів (+21%), уряду (+20%), більшості у Верховній Раді (+18%). А найгірший баланс у визначенні "рушії-гальма" в олігархів (–48%) та чиновників (–42%)", – сказано у дослідженні.

Крім того, опитування показало, що українці вважають головними проблемами, що найбільше заважають розвитку України, корупцію (69%), війну на Донбасі (69%), засилля олігархів в економіці (31%), відсутність професіоналів у владі (25%) та міграцію, виїзд працездатного населення з країни (25%).

Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці стали розчаровуватися в новій владі і менше довіряти команді президента Володимира Зеленського, про що говорять дані соціологічного опитування, проведеного на початку листопада Центром Разумкова.

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