Головна Новини
29 січня • оновлено в 15:59
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Олігархи – гальмо реформ, а Зеленський – рушій: з'явилися дані опитувань українців

1.7т
Читати матеріал російською

60,1% українців вважають, що президент Володимир Зеленський є головним двигуном реформ в Україні, 7,9% називають його гальмом реформ.

Про це свідчать результати опитування фонду Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центр Разумкова.

Також до основних двигунів реформ зараховують уряд (37%), парламентську фракцію партії "Слуга народу" (29,7%), населення (27%) і волонтерів (23,9%).

Найбільшим гальмом реформ, на думку опитаних, є олігархи (50,9%) і бюрократія та чиновники (43,1%).

Олігархи – гальмо реформ, а Зеленський – рушій: з'явилися дані опитувань українців

"Порівняно з минулим роком в уявленнях українців щодо рушіїв реформ відбулися істотні зміни: різко зросли сподівання на президента (з 24% до 60%) та на більшість у Верховній Раді (з 10% до 30%), натомість значно зменшилося визнання як рушіїв реформ країн Заходу та МВФ (з 25% до 12%) і Світового банку (з 24% до 12%).

Найкращий баланс в оцінці громадянами ролі у проведенні реформ (тобто переважання в оцінках ролі рушія) виявився у президента (+52%), населення (+23%), громадських організацій, волонтерів (+21%), уряду (+20%), більшості у Верховній Раді (+18%). А найгірший баланс у визначенні "рушії-гальма" в олігархів (–48%) та чиновників (–42%)", – сказано у дослідженні.

Олігархи – гальмо реформ, а Зеленський – рушій: з'явилися дані опитувань українців

Крім того, опитування показало, що українці вважають головними проблемами, що найбільше заважають розвитку України, корупцію (69%), війну на Донбасі (69%), засилля олігархів в економіці (31%), відсутність професіоналів у владі (25%) та міграцію, виїзд працездатного населення з країни (25%).

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці стали розчаровуватися в новій владі і менше довіряти команді президента Володимира Зеленського, про що говорять дані соціологічного опитування, проведеного на початку листопада Центром Разумкова.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Автор
Гліб Іванов
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
16
21
Смішно
4
Цікаво
2
Сумно
9
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
30 лет уже слушаю как украинцы проводят реформы, уже состариться успел... только Потрошенко 144 реформы провел... кклы, вы ипануты или где?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги