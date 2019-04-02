Из хорошего: выборы прошли спокойно, без эксцессов, без заметных кибератак; Порошенко с заметным перевесом победил в цивилизованных странах зарубежного округа – убедительный пример.

Из плохого: эксперимент злого гения Сталина над огромными массами людей удался – личности уничтожены, оставлено население с передающимся по наследству синдромом выученной беспомощности. Оно дало обильное потомство, которое не умеет думать и созидать. Выставлять чуть не каждый день фоточки с мускулами, новыми татуированными бровками, игривыми позами, красивым бокальчиком – это да.

Интересоваться политикой, делать что-то без личной выгоды, думать про завтра, осознавая глубинные процессы, - это нет. Увы, эксперимент продолжается, Пелевин до гадости гениально описал процесс. В мировых масштабах мы тоже видим эти приколы, на которые с помощью информационных технологий ведутся приличные сильные страны – не чета нам, слабым и не осознавшим свое место. Потом те, кто с усмешкой считал, что такая глупость невозможна, поднимаются, бьют во все колокола – а поздно. То, что быстро решалось, долго меняется. Трамп и брексит – тому примеры.

Мы не одиноки в своем выборе, но от этого не легче. Тем более, что в наших условиях – смерти подобно. Пассивная часть населения может спокойно возмущаться, потягивая пивасик, тем, что активная никак не успевает удовлетворить их хотелки (в случае победы активных). Но если наоборот, то это быстро и плохо превращается в Венесуэлу - в лучшем случае. И в Северную Корею – в худшем. Только те, кто делал простой выбор, не в состоянии понять, что пришедший в итоге северный пушистый зверек – результат именно их действий. А вот пассионарии в этом случае – почти всегда уничтожены или изгнаны из страны.

В далеком 2004-м, наблюдая за тем сюром, который творился в Луганске во время Оранжевой революции, дочь с горечью сказала: "Ну, выберут того или другого. Но куда деть этих теток, радующихся кровавым дракам, тупо желающих смерти оппонентам? Жить-то среди них". Переубеждать их бесполезно.

Лично я бы сейчас не останавливалась перед тем, чтоб попросить: "Простой народ, мы уберем те кучи мусора, которые вы оставили после зимы, и посадим цветы. Мы упремся и построим нормальную страну. Не надо нам помогать – просто не мешайте. Татуируйте бровки, качайтесь в спорт.залах, селфьтесь на каждом углу, продолжайте жить бездумно, как птички. Только не губите Украину".

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