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29 вересня • оновлено в 14:06
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Олег Вишняков
Олег Вишняков
Почесний Консул Держави Ізраїль у Західному регіоні України Всі статті автора

Бабий Яр 1941: Шеренга. Выстрелы. Смерть

4.3т Читати матеріал російською

Бабий Яр ... 1941

Все началось с объявления:

"...Всем жидам города Киева и окрестностей собраться в понедельник 29 сентября 1941 года до 08:00 часов утра ..."

Женщины и дети, пожилые люди и те, кто по каким-то причинам не смог пойти на фронт - стояли над пропастью. Они чувствовали, что их ждет ... Вот немецкие солдаты с оружием ... Приказ оставлять вещи и раздеваться ...

Шеренга. Выстрелы. Смерть.

Тех, кто выжил, добивали в яме ...

Чтобы заглушить крики людей - убийцы громко включали музыку.

Всего с 29 сентября - 11 октября 1941 эсэсовцы расстреляли почти все еврейское население города - более 50 000 мужчин, женщин, детей.

Время идет, но забыть эту трагедию невозможно. Мы не имеем морального права допустить повторения подобных преступлений. Эта страшная страница Украинско-еврейской истории напоминает, что прихоть одного человека - может отнять тысячи жизней.

...Но когда тысячи людей собираются вместе - нет такого врага, которого бы они не смогли побороть!

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Автор
Олег Вишняков Олег Вишняков
Тема
Трагедія Бабиного Яру
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Олега Вишнякова
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Макарский Александр
Макарский Александр
Ага,тильки почему-то немцы-эссесовцы размовляли на соловьиной галичанской мове
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Масленко Валентин
Масленко Валентин
Евреев сдали хоxлы.
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Gordon Yury
Gordon Yury
Масленко Валентин, и что? Зато сейчас в УКРАИНЕ президент из евреёв, а в эрэфии самый популярный лозунг: "Жиды, хватит пить русскую кровь!". И это далеко не в первый раз... Такие идеи процветали и в царской россии - поэтому евреи и организовали "пролетарскую" революцию в 1917. И до начала ВОВ сполна на вас отыгрались! Ну а во времена ВОВ практически в каждом городе рсфср, оккупированном немцами русские полицаи устраивали показательные казни евреев - свидетельство тому - практически все художественные фильмы, снятые в эрэфии за последние годы, в которых показана оккупация русских городов!
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Ferat Bey
Ferat Bey
Лживая статья. 29 сентября 1941 года в Киеве евреев не было. К этому времени еврейско-советская власть почти всех евреев эвакуировала из Киева поездами, вместе с их диванами, роялями, картинами... в Казахстан и Среднюю Азию, где они благополучно переждали войну, а потом вернулись: кто в Киев, кто в Москву, кто в Ленинград. Остальные шли пешочком, кто как мог, прямо на заводы, фабрики, рудники..., подгоняемые офицерами НКВД, многие из которых были евреями.
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