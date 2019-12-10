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10 грудня • оновлено в 18:12
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/ Суспільство

Тепер солдат: Сенцов оголосив про несподіване рішення

4.9т
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Український режисер Олег Сенцов, якого звільнили з в'язниці Росії в рамках обміну полоненими, став на військовий облік у Києві.

Про це він сам повідомив на сторінці в Facebook, показавши посвідчення військовозобов'язаного (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Так як я зараз майже киянин, пішов і став на військовий облік. Тепер я солдат запасу і якщо що... Військкомати, звичайно, вражають своєю пошарпаністю, але люди всередині дуже хороші", – написав режисер.

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Сенцов став на військовий облік

Сенцов став на військовий облік

Facebook Олега Сенцова

Сенцов провів аналогію з Україною в цілому: "Так і з нашою країною: народ хороший, а нормальну державу побудувати ніяк не в змозі".

Олег Сенцов став на військовий облік

Олег Сенцов став на військовий облік

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 листопада в Європейському парламенті Сенцової вручили премію імені Сахарова.

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Автор
Ірина Кулініч
Особа
Олег Сенцов
Місце
Україна
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Коментарі
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Комментарии на сайте не модерированы
иловайский юрий
иловайский юрий
если эта сццука не пойдёт завтра на москву.....)))
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Чёт-та вспомнился Шариков гениального Булгакова:"На учёт возьмусь, а воевать - шиш с маслом! Я на колчаковских фронтах ранетый!"
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Сдается мне Олежке та курочка покоя не дает, понравилась наверно, снова хочет в российские "застенки" там хоть кормят ежедневно и тепло в камере)
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