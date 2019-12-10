Тепер солдат: Сенцов оголосив про несподіване рішення

Український режисер Олег Сенцов, якого звільнили з в'язниці Росії в рамках обміну полоненими, став на військовий облік у Києві.
Про це він сам повідомив на сторінці в Facebook, показавши посвідчення військовозобов'язаного (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
"Так як я зараз майже киянин, пішов і став на військовий облік. Тепер я солдат запасу і якщо що... Військкомати, звичайно, вражають своєю пошарпаністю, але люди всередині дуже хороші", – написав режисер.
Сенцов став на військовий облік
Facebook Олега Сенцова
Сенцов провів аналогію з Україною в цілому: "Так і з нашою країною: народ хороший, а нормальну державу побудувати ніяк не в змозі".
Олег Сенцов став на військовий облік
Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 листопада в Європейському парламенті Сенцової вручили премію імені Сахарова.
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