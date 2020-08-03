Вчера в России с шумом и пафосом отметили день ВДВ — во время которого бывшие десантники (почему-то в основном с пивными пузами и крайне неспортивного вида) лезут купаться в фонтаны и задирать прохожих; как было метко и иронично сказано кем-то в интернете — "если бы это не сделали они — то это сделали бы десантники НАТО".

А сегодня я хотел бы рассказать вам историю одного человека, настоящего десантника и патриота — которого к большому сожалению уже нет на свете. Речь идёт про Олега Михнюка — десантника-"афганца" и добровольного защитника Украины в 2014-м году. По грустной иронии судьбы — Олег погиб на войне против тех, кто был в прошлом его боевыми побратимами, а в наши дни, наслушавшись пропаганды и вооружившись на нефтяные сверхдоходы, пришёл захватить его страну под флагами "путинского мира", пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

Итак, в сегодняшнем посте — история настоящего десантника и патриота Олега Михнюка.

Война в Афганистане.

Как и многие другие мальчишки, родившиеся в шестидесятые годы, Олег Михнюк в первой половине восьмидесятых годов был призван в армию и попал в учебное подразделение 44-й учебной воздушно-десантной дивизии, которая в те годы дислоцировалась в Литве. В марте 1984 года Олега отправляют в Афганистан — где он становится командиром 3-го десантно-штурмового взвода 7-й роты.

31 мая 1984 взвод Олега сопровождал колонну в районе Гардеза, которую начали обстреливать — и Олег на себе выносил раненых товарищей. Именно тогда Олега ранили в первый раз — он вынес из-под обстрела старшего лейтенанта Игоря Курбангалиева, но и сам был ранен пулей снайпера. Второй раз Олег был ранен 21 мая 1985 года — после чего демобилизовался из армии и отправился домой в Киев.

После афганской войны Олег окончил киевское училище по специальности "машинист башенного крана" а затем и ВУЗ по специальности "инженер". В 1990-м году Олег Михнюк был одним из инициаторов и непосредственным участником создания Украинского Союза ветеранов войны в Афганистане. В этом Союзе Олег занимался защитой интересов участников боевых действий и всех, чью жизнь затронула война в Афганистане.

Евромайдан и война на востоке Украины.

Зимой 2013-2014 года Олег был одним из самых активных участников Евромайдана — с первых дней принимал в нём активное участие, был командиром 8-й "Афганской" сотни Самообороны Майдана — в которой были преимущественно ветераны-"афганцы". Во время противостояния в центре Киева Олег был ранен осколком гранаты.

Будучи патриотом Украины, Олег (несмотря на свой возраст и инвалидность) не мог оставаться в стороне после Крымнаша и начала боевых действий на Востоке Украины. весной 2014 года Олег одним из первых записывается в батальон самообороны "Айдар" — где становится командиром "афганской" роты специального назначения. Имея за плечами большой боевой опыт, Олег много усилий приложил к организации подготовки и обучения бойцов, которые принимали участие в АТО.

Послесловие.

20 августа 2014 года старший сержант Олег Михнюк погиб в результате миномётного обстрела позиций в райое пгт Новосветловка, похоронили Олега 23 августа 2014 года на Лукьяновском военном кладбище в Киеве. Указом Президента Украины №494/2015 от 21 августа 2015 года за исключительное мужество, героизм и самопожертвование, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге старшему сержанту Михнюку Олегу Ивановичу присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" (посмертно).

По грустной иронии судьбы — в августе 2014-го года против Олега пришли воевать российские десантники (которых неоднократно брали в плен в Украине). Не исключено, что ими командовал кто-то из тех, кого в далёком 1984-м году Олег Михнюк вытащил из-под обстрела...

Такие дела.

А в комментариях напишите, что вы про всё это думаете.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.