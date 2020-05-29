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29 травня • оновлено в 20:06
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Окупанти запустили безпілотник з вибухівкою: боєць ЗСУ врятував товаришів по службі. Фото

  • Збройні формування РФ намагалися підірвати українських військовослужбовців з безпілотника

  • Боєць ЗСУ оперативно відреагував і збив літальний апарат

  • До безпілотнику була прикріплена тротилова шашка та детонатор

  • Окупанти протягом 29 травня п'ять разів порушили режим припинення вогню

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Збройні формування Росії запустили безпілотник з вибухівкою на позиції сил ЗСУ, один з бійців збив літальний апарат.

Про це повідомляється на сторінці 28-й ОМБр імені Лицарів зимового походу у Facebook (щоб подивитися фото, проскрольте новину до кінця).

Окупанти запустили безпілотник з вибухівкою: боєць ЗСУ врятував товаришів по службі

facebook.com/28brigade

Подія сталася кілька днів тому. Коли точно і де саме, не уточнюється.

"Спочатку я почув характерний звук, потім, власне, побачив коптер. Доповів по рації і переконавшись, що апарат не наш, вистрілив. Він впав на дерево, заплутався в гілках. Ми полізли діставати його звідти і тільки потім помітили встановлений на безпілотник вибуховий пристрій: тротилову шашку та детонатор – старенький мобільний телефон", – розповів військовослужбовець Сергій.

Окупанти запустили безпілотник з вибухівкою: боєць ЗСУ врятував товаришів по службі

facebook.com/28brigade

Сапери, які прибули на місце, знешкодили вибухівку, безпілотник передано на експертизу.

Водночас штаб ООС повідомив, що протягом 29 травня окупанти п'ять разів порушили режим припинення вогню, застосувавши гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Обстріл вівся по позиціях ЗСУ в районі Старогнатівки, Богданівки, Невельського, Лебединського, Кримського.

Окупанти запустили безпілотник з вибухівкою: боєць ЗСУ врятував товаришів по службі

facebook.com/28brigade

"Утримуючи оборону і зберігаючи контроль над обстановкою, українські військовослужбовці рішуче і жорстко відповіли ворожим підрозділам, змушуючи окупаційні війська припинити свої агресивні дії. Втрати противника уточнюються", – уточнили в штабі ООС.

Внаслідок обстрілу окупантів серед українських військовослужбовців загиблих і постраждалих немає.

Ситуація в зоні ООС станом на 29 травня

Ситуація в зоні ООС станом на 29 травня

mediarnbo.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські окупаційні війська за минулу добу сім разів обстріляли позиції ООС на Донбасі. ЗСУ дали жорстку відповідь, в результаті чого одного окупанта ліквідовано і четверо поранені.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Збройні сили України ООС
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