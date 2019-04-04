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"Окупанти, від*біться!" Соколова виступила з потужною промовою після загибелі Героїв

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Українська журналістка Яніна Соколова вшанувала пам'ять загиблих добровольців Яни Червоної і Олександра Мілютіна сильною промовою.

У ній, крім усього, вона залишила і послання російським окупантам, які вбивають українців. Свій меседж Соколова озвучила під час онлайн-зустрічі з фанами на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ця нескінченна клята війна, яка забирає наших громадян! І ці окупанти, які просто вже дістали тим, що не можуть залишити нашу країну в спокої! Від*біться, будь ласка, від нас! Скільки вже можна це терпіти?!" — емоційно сказала журналістка.

Крім того, Соколова висловила теплі слова подяки загиблим Героям і тим, які продовжують захищати незалежність України на сході.

Яніна Соколова

Яніна Соколова

Скріншот відео

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"Я хочу, щоб ви запам'ятали ці імена — Яна Червона і Олександр Мілютін. 54 механізована бригада. Вчора ми їх втратили. Хлопці, я просто хочу схилити голову і висловити величезне захоплення вами. На небі ви зараз дивитеся і відчуваєте, я впевнена, що весь український народ з вами", — зворушливо сказала вона.

"Я обіцяю, що ваші смерті не були марними. Ми зробимо все можливе для того, щоб повернути Крим, окуповані території Донбасу. Щоб наша країна знову стала великою. І те, чому ви присвятили своє життя і віддали життя, мало сенс. Дякую вам за те, що ви захищаєте нас!" — додала Соколова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соколова заявила, що для того, щоб українці знову повірили росіянам, їм потрібно "забратися нафіг зі сходу, забратися нафіг з Криму", попросити вибачення за десятки тисяч смертей, а також покаятися і зробити все можливе, щоб це ніколи не повторилося.

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Яніна Соколова
Місце
Україна
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