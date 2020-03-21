Окупанти в Криму вивели дітей святкувати "російську весну" і розгнівали мережу

У Криму з масштабом відзначили шосту річницю анексії Росією українського півострова, незважаючи на пандемію коронавірусу COVID-19.
Фотографії "святкування" оприлюднені в Twitter "RoksolanaToday&Крим25%" (щоб подивитися фото, проскрольте новину до кінця).
У заходах брали участь діти і люди похилого віку, для яких коронавірус найбільш небезпечний.
В "Артеку" відбувся спектакль, в якому були задіяні підлітки з портретами радянських діячів.
У Севастополі діти у військовій формі і нашивками з двоголовим орлом садили дерева разом з російським байкером Олександром Залдостановим, відомим на прізвисько "Хірург".
антивірусне- RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) March 19, 2020
Покажіть фото в ООН і МООЗ
"ЮНАРМІЯ міста-героя СЕВАСТОПОЛЯ Марш Перемоги 17.03.2020" pic.twitter.com/sFVBFeIhU2
Севастополь- RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) March 19, 2020
Антивірусне + просто мимими
І сокиру! pic.twitter.com/AlHI5ACwhG
Артек в розпал пандемії вірусу китайського- RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) March 19, 2020
Ось прям зараз діди важливіше дітей ...
Россіюшка ...
баби ще народять pic.twitter.com/Rkhn8Y7rxQ
Севастополь- RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) March 19, 2020
карантинний
Діти і зараза на ім'я Хірург pic.twitter.com/CVYHJjO86G
У коментарях користувачі обурилися такому ставленню до здоров'я дітей.
"Батьки що, дебіли?", "Ці нелюди ще дітей посміхатися змушують", – обурювалися в мережі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 березня виповнилося 6 років з дня анексії Росією Криму. Саме в цей день у 2014 році президент Росії Володимир Путін підписав відповідний договір з представниками "влади" Криму і Севастополя.
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