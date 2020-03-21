Головна Новини
21 березня • оновлено в 06:32
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Окупанти в Криму вивели дітей святкувати "російську весну" і розгнівали мережу

1.2т
Читати матеріал російською

У Криму з масштабом відзначили шосту річницю анексії Росією українського півострова, незважаючи на пандемію коронавірусу COVID-19.

Фотографії "святкування" оприлюднені в Twitter "RoksolanaToday&Крим25%" (щоб подивитися фото, проскрольте новину до кінця).

У заходах брали участь діти і люди похилого віку, для яких коронавірус найбільш небезпечний.

В "Артеку" відбувся спектакль, в якому були задіяні підлітки з портретами радянських діячів.

У Севастополі діти у військовій формі і нашивками з двоголовим орлом садили дерева разом з російським байкером Олександром Залдостановим, відомим на прізвисько "Хірург".

У коментарях користувачі обурилися такому ставленню до здоров'я дітей.

"Батьки що, дебіли?", "Ці нелюди ще дітей посміхатися змушують", – обурювалися в мережі.

Окупанти в Криму вивели дітей святкувати "російську весну" і розгнівали мережу
Окупанти в Криму вивели дітей святкувати "російську весну" і розгнівали мережу

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 березня виповнилося 6 років з дня анексії Росією Криму. Саме в цей день у 2014 році президент Росії Володимир Путін підписав відповідний договір з представниками "влади" Криму і Севастополя.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Коронавірус
Місце
Україна Севастополь
Теги
Крим вірус
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
0
Смішно
2
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Суспільство

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги