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Окріп ринув на голови: у потязі ''Укрзалізниці'' трапилася нова НП

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У потязі "Укрзалізниці" сполученням Ужгород — Одеса на пасажирів почав литися окріп зі стелі в тамбурі вагона.

Надзвичайна подія трапилася під час зупинки у Львові потяга №227ЛБ, повідомляє "Без Табу" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Очевидці зазначають: струмінь був настільки сильним, що за лічені хвилини вода досягла коридору вагона, а багаж багатьох пасажирів залило водою.

Потяг

Потяг "Укрзалізниці"

"Економічна правда"

Новини
''Пасажирка зникла'': Омелян розкрив подробиці НП із полицею у потязі Київ — Рахів

Співробітники "Укрзалізниці" причину інциденту пояснили тим, що під час заправки налили занадто багато води для розморожування умивальника.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У ніч на 8 січня пасажирам потяга №249 Чернівці — Київ довелося мерзнути через відсутність опалення у купейному вагоні та спати в куртках і шубах.

  • Ще одна НП із потягом "Укрзалізниці" сталася на початку січня у Донецькій області. Там американський тепловоз General Electric, який тягнув потяг вагою 3768 т, забуксував на ділянці Волоноваха — Камиш-Зоря.

  • У кінці грудня у потязі №357К сполученням Київ — Рахів в одному з купе на жінку впала верхня полиця із пасажиркою. Вона отримала роздроблення таза і опинилася у Тернопільській обласній лікарні.

Місце
Україна
Тег
Укрзалізниця
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Лещов Юрий
Лещов Юрий
У красавчика амелянчика забрать мес.зарплату на пассажиров,у него много незаработанных денег!👍
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Лещов Юрий
Лещов Юрий
Дибилы бл@ть!!!😕 уволит нах и штраф!!!
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