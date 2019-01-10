Окріп ринув на голови: у потязі ''Укрзалізниці'' трапилася нова НП

У потязі "Укрзалізниці" сполученням Ужгород — Одеса на пасажирів почав литися окріп зі стелі в тамбурі вагона.
Надзвичайна подія трапилася під час зупинки у Львові потяга №227ЛБ, повідомляє "Без Табу" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Очевидці зазначають: струмінь був настільки сильним, що за лічені хвилини вода досягла коридору вагона, а багаж багатьох пасажирів залило водою.
Потяг "Укрзалізниці"
"Економічна правда"
Співробітники "Укрзалізниці" причину інциденту пояснили тим, що під час заправки налили занадто багато води для розморожування умивальника.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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