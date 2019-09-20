Охрана, отмєна: Савченко на каналі Медведчука веселитиме людей

Колишня народна депутатка України Надія Савченко не є ведучою на скандальному телеканалі Zik і не отримує за це зарплату.

Про це вона розповіла "Гордону", зазначивши, що все ще безробітна і шукає роботу.

"Мені з Білорусі подзвонили журналісти й привітали, що я стала їхньою колегою. Я вже сказала в ефірі ZIK, що це неправда. Річ у тім,що я не ведуча. Мене запросили, як зазвичай, у ролі коментатора. У них кожного дня коментатором виступає хтось новий. Я вдруге була в ефірі. Важко, тому що це цілий день. Але поки у мене я не працюю (я все ще безробітна і шукаю роботу), у мене є час, і я ходжу коментувати", – пояснила вона.

За словами Савченко, за появу на телеканалі Zik вона не буде отримувати зарплату.

"Просто Zik запрошує, і я приходжу коментувати. Мені ніхто за це гроші не платить. Якщо людям цікаво, що відбувається у Верховній Раді, то чому ні? До мене підходили і питали, як я можу ходити на телеканал (нардепа від "Опозиційною платформи – За життя" Віктора. – Ред.) Медведчука. Я пояснила, що у нас всі телеканали належать олігархам", – розповіла колишня політикиня.

Савченко підкреслила, що буде ходити на будь-який телеканал, аби "донести свою думку людям".

"Головне – я розповідаю там правду. Вигідна вона чи ні власникам телеканалів – мене не хвилює. Поки це веселить. Я помітила, що кожна моя поява у Верховній Раді викликає шквал новин, ніби ЗМІ більше немає про що писати", – додала вона.

Надія Савченко Газета.ру

Зазначимо, що на Zik вже вийшов анонс передачі із Савченко, де вона зібралася "розповідати правду".

"Я тут для вас, українці, щоб розповісти вам секрети Верховної Ради – що відбувається в позакулуарних розмовах, як у вас крадуть ваші гроші, як ухвалюються злочинні для українців закони", – йдеться в анонсі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Надія Савченко стала ведучою на телеканалі Zik, який пов’язаний із одіозним нардепом від "Опозиційною платформи – За життя" Віктором Медведчуком.

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