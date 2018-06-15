"Охороняють російські бойовики": названі центри пропаганди в Україні

Києво-Печерська і Почаївська лаври, які поки належать УПЦ Московського патріархату, є центрами антиукраїнської пропаганди.

Таку точку зору в своєму блозі на OBOZREVATEL висловив філософ Сергій Грабовський. Також він зазначив, що в цих лаврах під виглядом перебудови руйнуються пам'ятки історії церковної архітектури.

"Почаївську лавру охороняють російські бойовики з Придністров'я, тобто незаконні збройні формування. Я переконаний, і це багато разів зафіксовано, що і в Києво-Печерській лаврі є подібні персонажі", - написав філософ.

Він зазначив, що Службу безпеки України очікує багато роботи по виявленню пропагандистів.

"Це питання не просто церковного життя, а національної безпеки України. Я вже не говорю про "моральні якості" деяких високопоставлених представників тих нібито чернечих організацій, які там розквартировані", - пояснив Грабовський.

Як писав OBOZREVATEL, українська православна Церква Київського патріархату розглядає питання переходу на новоюліанський календар.