Не битый, не стреляный, не стоявший на коленях беларусский "Беркут". ОМОН так зверски бьет беларусов, чтобы зажечь даже в самых равнодушных сердцах ненависть к тирании. А потом удивляются - как это нашлись такие как Зеновий и Владимир Парасюки и их группа из консерватории, как это они посмели стрелять на Майдане по "правоохранителям", как это они посмели убивать? Ведь "правоохранители" всего лишь ломали головы и ребра, всего лишь калечили и уродовали, разве справедливо их так в голову на поражение? А вот так. Мирные люди смотрят на побоище, и знают, что на улице тебя не защищает закон, тебя ждут палачи. И тогда доведенный до отчаяния человек осознает, что закон - это он сам, и защитить свой протест от дубинок кроме него самого некому. И тогда кто-то находит оружие и кто-то начинает стрелять.

Те, кто открыл огонь на Майдане по штурмующим силовикам 18-20 февраля - настоящие Герои, которые спасли свободу в Украине. И правильно, что у нас приняли закон об амнистии для участников Майдана. По-другому иногда невозможно...

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.