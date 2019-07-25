Оголошено тривогу: в Криму трапилася аварія з літаком

В окупавному Криму в Сімферопольському аеропорту трапился аварія з літаком Airbus A320-232. Екіпажу не вдалося прибрати шасі під час зльоту.

В аеропорту оголосили тривогу і провели аварійну посадку, пише російський "Інтерфакс". На борту перебували 140 осіб.

"Командир повідомив про неприбирання шасі. Готувалася аварійна посадка", – розповіло джерело агентства.

Літак якийсь час кружляв у повітрі над аеропортом, щоб спалити паливо. Посадка почалася після того, як його рівень досяг допустимої норми.

Повідомляється також, що йдеться про рейс із окупованого Сімферополя до російського Санкт-Петербурга. Літак належить авіакомпанії Red Wings.

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