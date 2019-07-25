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Оголошено тривогу: в Криму трапилася аварія з літаком

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В окупавному Криму в Сімферопольському аеропорту трапился аварія з літаком Airbus A320-232. Екіпажу не вдалося прибрати шасі під час зльоту.

В аеропорту оголосили тривогу і провели аварійну посадку, пише російський "Інтерфакс". На борту перебували 140 осіб.

"Командир повідомив про неприбирання шасі. Готувалася аварійна посадка", – розповіло джерело агентства.

Літак якийсь час кружляв у повітрі над аеропортом, щоб спалити паливо. Посадка почалася після того, як його рівень досяг допустимої норми.

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Повідомляється також, що йдеться про рейс із окупованого Сімферополя до російського Санкт-Петербурга. Літак належить авіакомпанії Red Wings.

Оголошено тривогу: в Криму трапилася аварія з літаком

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Як писав OBOZREVATEL, у липні в московському аеропорту "Шереметьєво" трапилася нова НП: 178 пасажирів рейсу "Москва – Єреван" були евакуйовані з літака Boeing 737 через задимлення салону.

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Васильєв Артем
Васильєв Артем
Пєчально, що не розбився
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Gibbons Jessica
Gibbons Jessica
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Sladko Semen
Sladko Semen
Тревога!!! Тревога!!! Все пропало!!
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