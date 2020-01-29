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29 січня • оновлено в 03:43
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Офіційна позиція? Окупанти визнали Крим українським: фотофакт

1.1т
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Видання "Кримська газета", яка випускається під керівництвом підконтрольного Росії уряду, опублікувало сканворд, в якому назвало півострів україно-татарським.

На це в Twitter звернула увагу користувачка RoksolanaToday & Крим, виклавши відповідне фото. Пункт сканворду сформульований як "Україно-татарський півострів" і передбачає відповідь з чотирьох букв.

"Думаю, це офіційна позиція "міністерства інформації Криму"! І так питання "Українсько-татарський півострів? 4 букви, друга "Р", четверта "М". Крим? Ага, він самий. Хто ще не знає?", – сказано під постом.

Офіційна позиція? Окупанти визнали Крим українським: фотофакт

Twitter \ RoksolanaToday & Крим

Відзначимо, що "Кримська газета" є офіційним друкованим органом "Ради міністрів Республіки Крим".

Ілюстрація

Ілюстрація

ukrinform

Як повідомляв OBOZREVATEL, Євросоюз розширив санкції проти Росії за анексію Криму. Тепер під міжнародні штрафи потрапили ті, хто допомагав проводити "вибори" на півострові у вересні 2019 року.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
Русинов Алексей
Русинов Алексей
Газета - от 2013 года.Когда Крым ещё был в дуркаина.
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