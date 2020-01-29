Офіційна позиція? Окупанти визнали Крим українським: фотофакт

Видання "Кримська газета", яка випускається під керівництвом підконтрольного Росії уряду, опублікувало сканворд, в якому назвало півострів україно-татарським.

На це в Twitter звернула увагу користувачка RoksolanaToday & Крим, виклавши відповідне фото. Пункт сканворду сформульований як "Україно-татарський півострів" і передбачає відповідь з чотирьох букв.

"Думаю, це офіційна позиція "міністерства інформації Криму"! І так питання "Українсько-татарський півострів? 4 букви, друга "Р", четверта "М". Крим? Ага, він самий. Хто ще не знає?", – сказано під постом.

Twitter \ RoksolanaToday & Крим

Відзначимо, що "Кримська газета" є офіційним друкованим органом "Ради міністрів Республіки Крим".

Ілюстрація ukrinform

"Кримська газета", заснована урядом Криму, в п'ятничному номері задала питання, чий Крим?

Думаю це офіційна позиція міністерства інформації Криму!

І так сканворд, питання Українсько-татарський півострів? 4 букви, друга "Р", четверта "М". КРИМ?

ага-он самий

Хто ще не знає? pic.twitter.com/qLnbtA6F2A - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) January 27, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, Євросоюз розширив санкції проти Росії за анексію Криму. Тепер під міжнародні штрафи потрапили ті, хто допомагав проводити "вибори" на півострові у вересні 2019 року.

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