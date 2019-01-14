Одноголосно: на Волині прихід Московського патріархату підтримав ПЦУ

Парафіяни Свято-Троїцького собору УПЦ МП міста Берестечко на Волині підтримали перехід до Православної церкви України.

Про це "ВолиньUA" повідомила мер міста Валентина Залевська. Відзначається, що віряни на загальних зборах, проведених 14 січня, практично одноголосно проголосували "за" таке рішення (тільки один із парафіян утримався).

За словами Залевської, у зборах взяли участь понад 260 місцевих жителів.

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Надалі жителі Берестечка планують провести подворовий обхід і зібрати "живі" підписи на згоду жителів міста про перехід до єдиної помісної автокефальної церкви.

Свято-Троїцький собор у м. Берестечко pershyj.com

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно до ПЦУ перейшла перша релігійна громада УПЦ МП з Одеської області — парафіяни Свято-Димитріївського храму села Пужайково Балтського району.

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