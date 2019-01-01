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Одноголосно! На Черкащині перша парафія МП перейшла до ПЦУ

21.1тЧитати матеріал російською

До єдиної Православної церкви України приєдналася перша релігійна громада УПЦ МП із Черкаської області – жителі села Скибин Жашківського району.

Про те, що всі присутні на зборах підтримали вихід із Московського патріархату, передає місцевий портал "Сіверщина". Зміни торкнулися і мови церковної служби.

Відзначається, що більшість жителів Скибина, загальне число яких – близько 2000 осіб, є парафіянами храму Святої великомучениці Параскеви.

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Примітно, що після одноголосного рішення про перехід до ПЦУ, проголосували за те, щоб церковна служба вже з 2019 року велась українською, а не церковно-слов'янською мовою.

Як повідомив отець Валерій із Скибина, документи про перехід вже готують ще три парафії сусідніх сіл. "Сподіваюся, що своїм прикладом ми підштовхнемо і всі інші громади Черкащини до повернення до єдиної Православної церкви України, що, на відміну від МП, знаходиться в єдності зі Вселенським православ'ям", – заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в багатьох областях України релігійні громади заявили про перехід до ПЦУ. 31 грудня таке рішення ухвалили дві парафії на Хмельниччині.

Читайте всі новини по темі "Незалежність УПЦ" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Незалежність УПЦ
Місце
Україна
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Костюк Олександр
Костюк Олександр
Колискою Православної віри є Константинополь. Візантія-Константинополь-Царград-Стамбул є і буде навіки віків колискою православ'я. І не гебешним попам це міняти. Головою Православної церкви є Вселенський Патріарх Варфоломій. Вселенський Патріарх для православ'я, це як Папа Римський для католиків. Чи може називатись католиком той, хто не визнає Папу римського? Ні звичайно ж. Чи може називатись католиком той вірянин, який не приймає причастя від Папи Римського? Очевидно ні. Він може бути протестантом, кальвіністом, свідком Ієгови, англіканцем, п’ятидесятником, мормоном тощо. Але не католиком. РПЦ (підпорядкована церква) не визнає рішень Голови Православної Церкви, Вселенського Патріарха Варфоломія. РПЦ розірвала євхаристичне спілкування з Вселенським Патріархатом. То які вони тепер православні? РПЦ тепер звичайна секта, розкольники. Гундяніани. Відповідно парафіяни так званої «УПЦ МП» (яка насправді є філією РПЦ) – сектанти які вклоняються Кирилу-Гундяєву та Путіну.
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4
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Makc Махов
Makc Махов
Слово кацапье мордой в землю! Великолепно. Московский Пидарастат, в кацапию марш! 🖕🏿🖕🏼🇷🇺😁😀😜🖕🖕
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Терещенко Людмила
Терещенко Людмила
Брук Сэм, Я вообще атеистка, но как я понимаю, что в российской, что в украинской церкви вера одна - православная. Так что украинцы с вами одной веры и ходят как и россияне в православные храмы.
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