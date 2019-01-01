Одноголосно! На Черкащині перша парафія МП перейшла до ПЦУ

До єдиної Православної церкви України приєдналася перша релігійна громада УПЦ МП із Черкаської області – жителі села Скибин Жашківського району.
Про те, що всі присутні на зборах підтримали вихід із Московського патріархату, передає місцевий портал "Сіверщина". Зміни торкнулися і мови церковної служби.
Відзначається, що більшість жителів Скибина, загальне число яких – близько 2000 осіб, є парафіянами храму Святої великомучениці Параскеви.
Православна церква України поповнилася ще однією парафією
Слово і Діло
Примітно, що після одноголосного рішення про перехід до ПЦУ, проголосували за те, щоб церковна служба вже з 2019 року велась українською, а не церковно-слов'янською мовою.
Як повідомив отець Валерій із Скибина, документи про перехід вже готують ще три парафії сусідніх сіл. "Сподіваюся, що своїм прикладом ми підштовхнемо і всі інші громади Черкащини до повернення до єдиної Православної церкви України, що, на відміну від МП, знаходиться в єдності зі Вселенським православ'ям", – заявив він.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в багатьох областях України релігійні громади заявили про перехід до ПЦУ. 31 грудня таке рішення ухвалили дві парафії на Хмельниччині.
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