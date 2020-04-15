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15 квітня • оновлено в 20:33
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"Одна "Мрія" – 5 рейсів Boeing!" У мережі розгорівся скандал через "літаки Зеленського"

16.5т
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Блогер Олексій Давиденко розкритикував президента Володимира Зеленського за те, що необхідний для боротьби з COVID-19 вантаж з Китаю доставлявся не українським гігантом Ан-225 "Мрія", а іншими літаками.

На своїй сторінці в Facebook він звернув увагу на те, що в Польщі українське судно доставило 100 тонн вантажу за раз.

"Зеленський в ефірі рахує пасажирські літаки з Китаю щовечора. 3-5-2-4. Пишається. У літак влізе 200 м3. Подивіться, як поляки везуть вантаж з Китаю. Один раз. 100 тонн. 1000 м3. Це ж українська вантажна "Мрія", що належить ДП Антонов... Третій тиждень вже возить вантажі чужими пасажирськими літаками між рядів економ-класу, не знімаючи навіть крісла бізнес-класу. Розумник! Рахуй далі літаки!" – обурений блогер.

Однак в коментарях багато користувачів посперечалися з ним, відзначивши, що напевно в уряді розглядали варіант з використанням Ан-225.

"Одна "Мрія" – 5 рейсів Boeing!" У мережі розгорівся скандал через "літаки Зеленського"

facebook.com/ukrdav

"Одна "Мрія" – 5 рейсів Boeing!" У мережі розгорівся скандал через "літаки Зеленського"

facebook.com/ukrdav

"Упевнений, що такі речі повинні коментувати експерти з авіалогістікі, проте я знаю, що графік польотів "Мрії" розписаний на багато місяців вперед. Невиконання міжнародних контрактів – це дуже великі штрафні санкції", – зазначив Дмитро Логінов.

"Я не думаю, що ви розумніші них всіх узятих!", "Цікаво почитати фахівців", "Це піар. У них [в Польщі] скоро вибори. Це точно не про ефективність", – пишуть інші користувачі.

"Одна "Мрія" – 5 рейсів Boeing!" У мережі розгорівся скандал через "літаки Зеленського"
"Одна "Мрія" – 5 рейсів Boeing!" У мережі розгорівся скандал через "літаки Зеленського"
"Одна "Мрія" – 5 рейсів Boeing!" У мережі розгорівся скандал через "літаки Зеленського"
"Одна "Мрія" – 5 рейсів Boeing!" У мережі розгорівся скандал через "літаки Зеленського"
"Одна "Мрія" – 5 рейсів Boeing!" У мережі розгорівся скандал через "літаки Зеленського"
"Одна "Мрія" – 5 рейсів Boeing!" У мережі розгорівся скандал через "літаки Зеленського"
"Одна "Мрія" – 5 рейсів Boeing!" У мережі розгорівся скандал через "літаки Зеленського"
"Одна "Мрія" – 5 рейсів Boeing!" У мережі розгорівся скандал через "літаки Зеленського"

Як писав OBOZREVATEL, в Україну незабаром прилетить ще 3 літаки з необхідним вантажем для боротьби з COVID-19. Наступного тижня очікується приліт ще 8 літаків.

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Автор
Кирило Лютий
Особи
Володимир Зеленський Олексій Давиденко
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
??? Коммент с Марией и Русланами корректный и совершенно вежливый, о том, что я пишу было на вашем сайте.
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Smith Leon
Smith Leon
Pavlov Pavel, МРІЯ!- То не твоя kaцaпська мария!
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
100 тонн это не 1000м3 и да МРИЯ с 2016 как и антонов купили китайсы.ха-хаха
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