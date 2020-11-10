Одна медсестра на 60 осіб: в мережі показали жахливі фото з COVID-19 лікарні на Харківщині

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Суспільство
3,7 т.

  • Пацієнтці тиждень кололи ліки одним шприцом

  • Ремонт в палатах не робити багато років

  • Медперсоналу не вистачає через велику кількість хворих

Інфекційна лікарня в Харківській області

В обласній інфекційній лікарні №22 міста Куп'янська Харківської області не вистачає медичного персоналу та інструментів, а сама медустанова знаходиться в жахливому стані.

На 60 хворих коронавірусом там доводиться всього одна медсестра. Про це розповів один з пацієнтів на ім'я Микола, пишуть "Куп'янськ Новини" в Telegram (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"У мене медсестричка попросила шприц, так як в сусідній палаті лежала бабуся і вона їй 5 днів одним шприцом колола ліки, поки не погнулася голка. Все тому що у цієї бабусі не було грошей на нові шприци. Медсестри тоді отримували 6000 в місяць і їх тоді вже не вистачало, у нас була одна медсестра на 60 осіб", – поділився чоловік.

Він також показав фото однієї з палат для коронавірусних хворих.

Лікарня знаходиться в жахливому стані.
Інфекційна лікарня в Куп'янську.
В таких умовах лікують хворих на Харківщині.
Меблі старі.
У кімнаті давно не робили ремонт.
Палата для хворих коронавірусом.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Україна переходить на другий етап реагування на поширення коронавірусної хвороби. Так, МОЗ продовжує розгортати і збільшувати кількість ліжок в закладах охорони здоров'я, будуть госпіталізувати хворих з COVID-19.

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