"Один народ і спільне майбутнє": росіянка пояснила небезпеку слів Путіна про Україну

Заява президента РФ Володимира Путіна, що українці і росіяни - це один "братній народ" зі спільним майбутнім говорить про те, що Україні розслаблятися не варто.

У коментарі OBOZREVATEL російська опозиціонерка Ольга Курносова звернула увагу, що Україна досі залишається топ-темою в російській медіа-сфері.

"Мені здається, що напружуватися варто. Якщо ми подивимося на те, що було навколо "прямої лінії", а саме чутки, що циркулюють останнім часом про те, що Владислава Суркова знімуть з українського напрямку, і найбільш ймовірна кандидатура на яку його поміняють, це Михайло Бабич, якого раніше намагалися призначити послом в Україну, але агреман йому не надали. А тепер нам знову хочуть його запхати вже у вигляді куратора українського напрямку", - говорить вона.

Курносова помітила зв'язок Бабича з нинішнім спікером Держдуми РФ В'ячеславом Володіним і підкреслила, що вони обидва "досить жорсткі люди з жорстким підходом".

"Так що розслаблятися ні в якому разі не потрібно, а потрібно розуміти, що з того боку противник дуже небезпечний, при чому найбільш сильний він саме в інформаційний війнах", - сказала російська опозиціонерка.

Курносова переконана, що найближчим часом Росія від України точно не відстане.

"Те, що вони від нас не відстануть, це абсолютно точно, тут і сумніватися не доводиться з багатьох причин. В першу чергу, через внутрішньополітичну, тому що Росія так довго спекулювала на українській темі, що зараз цю тему вона вже просто залишити не може", - додала вона.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, російський опозиційний політик і екс-депутат Держдуми Ілля Пономарьов заявив, що президентство Володимира Путіна закінчиться до 2024 року.