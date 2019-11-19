"З "Жигулів" пересіли на "Порш": в Одесі помітили елітне авто "копів". Фото

На вулицях Одеси помітили елітний автомобіль Porsche Panamera з логотипами Національної поліції України.
За словами очевидців, автомобіль вранці 19 листопада роз'їжджав вулицями Приморській і Отамана Головатого. Відповідні фотографії одесити розміщують в соцмережах (щоб подивитися фото, доскролльте сторінку до кінця).
У свою чергу в прес-службі Патрульній поліції Одеси OBOZREVATEL заявили, що такий автомобіль не числиться за регіональним управлінням.
Стало відомо, що даний автомобіль використовується Одеською кіностудією для зйомок нової кінокомедії, яка буде нагадувати російський серіал "Поліцейські з Рубльовки", де звичайні дільничні також їздять на автомобілях преміум-класу.
Porsche Panamera з логотипом Нацполіціі
Facebook Сергія Жука
Разом з тим, їзда по вулицях міста в автомобілі, який копіює приналежність до Нацполіціі, може підпадати під статтю ст. 353 КК України ( "Самовільне присвоєння владних повноважень").
Вид авто викликав ажіотаж серед одеситів, які вирішили, що перед ними – справжній поліцейський автомобіль.
"Ось зажрались", "Красиво жити не заборониш", "Ось це поворот", "Я просто не вірю своїм очам – копи з "Жигулів" пересіли на "Порш", "Це напевно дільничні з Кончі-Заспи", – обговорюють ситуацію користувачі мережі.
Porsche Panamera з логотипом Нацполіціі
"Пушкінська"
Porsche Panamera з логотипом Нацполіціі
"Магнолія-ТВ"
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Києві з території райуправління поліції викрали елітні автомобілі. Оперативний черговий і весь добовий наряд управління (сім-десять чоловік) дивним чином не бачили, що відбувається у них на режимному об'єкті.
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