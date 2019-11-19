"З "Жигулів" пересіли на "Порш": в Одесі помітили елітне авто "копів". Фото

На вулицях Одеси помітили елітний автомобіль Porsche Panamera з логотипами Національної поліції України.

За словами очевидців, автомобіль вранці 19 листопада роз'їжджав вулицями Приморській і Отамана Головатого. Відповідні фотографії одесити розміщують в соцмережах (щоб подивитися фото, доскролльте сторінку до кінця).

У свою чергу в прес-службі Патрульній поліції Одеси OBOZREVATEL заявили, що такий автомобіль не числиться за регіональним управлінням.

Новини В Одесі журналісти знищили елітний автомобіль

Стало відомо, що даний автомобіль використовується Одеською кіностудією для зйомок нової кінокомедії, яка буде нагадувати російський серіал "Поліцейські з Рубльовки", де звичайні дільничні також їздять на автомобілях преміум-класу.

Porsche Panamera з логотипом Нацполіціі Facebook Сергія Жука

Разом з тим, їзда по вулицях міста в автомобілі, який копіює приналежність до Нацполіціі, може підпадати під статтю ст. 353 КК України ( "Самовільне присвоєння владних повноважень").

Вид авто викликав ажіотаж серед одеситів, які вирішили, що перед ними – справжній поліцейський автомобіль.

"Ось зажрались", "Красиво жити не заборониш", "Ось це поворот", "Я просто не вірю своїм очам – копи з "Жигулів" пересіли на "Порш", "Це напевно дільничні з Кончі-Заспи", – обговорюють ситуацію користувачі мережі.

Porsche Panamera з логотипом Нацполіціі "Пушкінська"

Porsche Panamera з логотипом Нацполіціі "Магнолія-ТВ"

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Києві з території райуправління поліції викрали елітні автомобілі. Оперативний черговий і весь добовий наряд управління (сім-десять чоловік) дивним чином не бачили, що відбувається у них на режимному об'єкті.

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