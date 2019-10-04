Очі печуть, у дітей тиск: у Криму розповіли, як їх "витравлюють" окупанти

У місті Армянськ в анексованому Криму місцеві жителі поскаржилися на катастрофічні наслідки нової хімічної атаки на заводі "Титан", яку окупанти всіляко намагаються приховати.

Підтверджуючий пост місцевої мешканки опублікувала в Twitter блогерка RoksolanaToday&Крим25%.

"Тим часом, Армянськ вимирає. Витравлювання йде повним ходом", – прокоментувала вона.

"Мені хтось може пояснити, чому наші лікарі отруєння парами "Титана" називають "ангіною?" Бл*дь, та в місті нема чим дихати! Очі печуть, з горла і носа ллється, як з водоспаду, горло болить, дере, болить без кінця голова. У дітей проблеми з тиском. Карл! Діти страждають від підвищеного тиску", – обурилася кримчанка.

"І їжаку зрозуміло, що лікарям зверху наказали мовчати і не сіяти паніку.. Хіба може бути таке, що у всіх людей у місті, поголовно у всіх, явні симптоми отруєння токсичними парами, а їх запевняють, що це алергія або ангіна? Та владі пох*р на нас і наших дітей. Спеціально труять, щоб виїхали з міста!" – написала вона.

За словами дівчини, місцеві жителі вже втратили надію захистити своє здоров'я.

У Криму розповіли, як їх "витравлюють" окупанти

Тим часом, Армянськ вимирає

Витравлювання йде своєю чергою

І навряд чи ваш брехливі сюжет про липові листівки їм як то допоміг

Навіть морально pic.twitter.com/JCqXJSZdlE - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) October 4, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Армянську поскаржилися на подразнення слизових, алергічні реакції і олійно-іржавий наліт на металевих поверхнях. "Влада" на наслідки хіматаки не відреагувала.

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