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6 жовтня • оновлено в 18:13
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Очі печуть, у дітей тиск: у Криму розповіли, як їх "витравлюють" окупанти

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У місті Армянськ в анексованому Криму місцеві жителі поскаржилися на катастрофічні наслідки нової хімічної атаки на заводі "Титан", яку окупанти всіляко намагаються приховати.

Підтверджуючий пост місцевої мешканки опублікувала в Twitter блогерка RoksolanaToday&Крим25%.

"Тим часом, Армянськ вимирає. Витравлювання йде повним ходом", – прокоментувала вона.

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Очі печуть, у дітей тиск: у Криму розповіли, як їх "витравлюють" окупанти

"Мені хтось може пояснити, чому наші лікарі отруєння парами "Титана" називають "ангіною?" Бл*дь, та в місті нема чим дихати! Очі печуть, з горла і носа ллється, як з водоспаду, горло болить, дере, болить без кінця голова. У дітей проблеми з тиском. Карл! Діти страждають від підвищеного тиску", – обурилася кримчанка.

"І їжаку зрозуміло, що лікарям зверху наказали мовчати і не сіяти паніку.. Хіба може бути таке, що у всіх людей у місті, поголовно у всіх, явні симптоми отруєння токсичними парами, а їх запевняють, що це алергія або ангіна? Та владі пох*р на нас і наших дітей. Спеціально труять, щоб виїхали з міста!" – написала вона.

За словами дівчини, місцеві жителі вже втратили надію захистити своє здоров'я.

У Криму розповіли, як їх "витравлюють" окупанти

У Криму розповіли, як їх "витравлюють" окупанти

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Армянську поскаржилися на подразнення слизових, алергічні реакції і олійно-іржавий наліт на металевих поверхнях. "Влада" на наслідки хіматаки не відреагувала.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Крим Армянск
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Русинов Алексей
Русинов Алексей
Ну обосратель дает. Сам сейчас опроверг свое утверждение о том что в "оккупированном" Крыму пустые пляжи!
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Искандеров Равиль
Искандеров Равиль
Бл*дь, да в городе нечем дышать! Глаза пекут, из горла и носа льется, как с водопада, горло болит, дерет, болит бесконечно голова. У детей проблемы с давлением. Карл! Дети страдают от повышенного давления", – возмутилась крымчанка. Один и тот же слог во всех корпусах,,,сами пишут сами комментируют,,,дб
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Завод Титан принадлежит Фирташу. Обозовцы так кого вы называет в данном случае оккупантами.
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