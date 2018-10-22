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Данило Довбун
Данило Довбун
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Очередное дно: почему спасатели на фронте не вышли на работу

11.9тЧитати матеріал російською

Помнишь как в кинофильме говорил один персонаж - "За державу обидно"... У меня же есть крутые друзья журналисты? Информация вам "на подумать".

На днях "чинуша" из областного донецкого МЧС вычитывал своих подчинённых, работающих в красной зоне ООС. Оказывается в Донецкой области 62 сотрудника НЕ вышли на работу. Тупо отказались. Молодые и перспективные тупо не вышли тушить пожары, вытаскивать с минных полей, спасать из других опасных ситуаций. Почему не вышли?

Вы знаете, что вместо положенного графика "сутки через трое" мчсники в красной зоне работают по графику "сутки через сутки"? В месяц переработка составляет 25% от норматива 168 часов. И эта переработка НЕ (!) оплачивается. Сотрудники МЧС сутки (!) дежурят на КПВВ и на следующие сутки заступают на суточное (!) дежурство в части. Т.е. в государственной структуре КЗОТ послали нах*й и всех, кто пытается напомнить о нём.

Новини
Говорят, что мужики боятся сильных женщин...

62 молодых и перспективных мчсника не вышло на работу в Донецкой области. Именно из-за убийственного графика, переработки, недоплат. И знаете за что вычитывал подчиненных "чинуша" из областного донецкого МЧС? За то, что они, с*ка, плохо проводят разъяснительную работу со своим персоналом. Только не говорите мне, что денег нет.

Дорогие мои крутые журналисты, если вы копнёте эту тему, страна ох*еет от очередного "дна". Правда, я не верю что после что-то изменится. Я не хочу возвращаться живым в эту страну.

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Автор
Данило ДовбунДанило Довбун
Місце
Україна
Об'єкт
Новини Донбасу
Джерело
Джерело:Facebook Даниила Довбуна
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Гринь Євгеній
Гринь Євгеній
Это не дно. Дно там где сотрудники в такой ситуации сидят тише воды, ниже травы опасаясь потерять место работы. Сегодня не вышло на работу 62 сотрудника - завтра чинуша десять раз подумает перед тем как обязать кого-то работать за троих нахаляву.
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Medved George
Medved George
Задрали вы своим нытьем! То плохо, это не хорошо, так делайте, чтоб было хорошо! Поднял тему, добивайся ее решения! Не хочешь возвращаться - не возвращайся, но потом не ной, что в новой стране тебя как то не так приняли! Делай, что должен, ( дома) и будь что будет! Привыкли ныть.
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Podkowa Dmytro
Podkowa Dmytro
Да кто же их заставлял-то так на износ трудиться?
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