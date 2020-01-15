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15 січня • оновлено в 21:32
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Лікаря-психіатра, підозрюваного у вбивстві адвоката, відпустили: суд у Києві ухвалив рішення

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В Апеляційному суді Києва 15 січня прямо із залу засідань відпустили підозрюваного у справі про вбивство бориспільського адвоката Юрія Ігнатенка лікаря-психіатра. Його колеги побоюються, що злочин хочуть зам'яти, оскільки засідання раніше переносилося без серйозних приводів, а обвинувачених можуть випустити.

Як розповів OBOZREVATEL адвокат Валерій Кузьменко, суд за скаргою адвокатів обвинувачених переглянув затриманим міру тримання під вартою, термін якого закінчується 23 січня.

"Тепер вони можуть їхати навіть за кордон....Справа слухалася в Броварах чотири рази. Суддя Броварського суду винесла постанову про продовження запобіжного заходу, що не сподобалося обвинуваченим. А зараз вона слухається в Дніпровському суді столиці, чергове засідання призначене на 21 січня. ...Тепер справу злити", – пояснив Кузьменко.

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За його словами, адвокати обвинувачених влаштували в суді "процесуальну диверсію". "Зловживаючи своїми адвокатськими правами, вони то хворіють, то просто не з'являються на засідання, через що вони постійно переносяться, що дає привід думати, що справу хочуть злити", – вважає Кузьменко.

Юрій Ігнатенко

Юрій Ігнатенко

Фото з сімейного архіву

Відомий бориспільський адвокат Юрій Ігнатенко зник 19 березня 2015 року. Він вийшов з офісу на зустріч і більше не з'явився. Через два дні його тіло з ознаками насильницької смерті знайшов рибалка біля села Рожни, Броварського району. У нього була зламана шия, знівечене кастетом обличчя. Дружина в морзі ледь змогла впізнати його.

Через кілька днів були затримані четверо підозрюваних. Це двоє 17-річних хлопців (спортсмени), які тимчасово жили в одному зі столичних гуртожитків, і два киянина – 28-ми і 62-х років. Серед обвинувачених виявився відомий у Києві психіатр Віктор Спірідонов, який навіть балотувався в мери столиці, а також його зять. Вони переміщалися легковим автомобілем, у салоні якого експерти знайшли сліди крові. Аналіз показав, що вона належить убитому.

Як повідомляв OBOZREVATEL, правоохоронці затримали ще одну людину з групи осіб, причетних до вбивства активістки і лейтенанта поліції Аміни Окуєвої і замаху на життя Адама Осмаєва. Затриманого чоловіка звуть Андрій К.

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Автор
Ірина Касьянова Ірина Касьянова
Місце
Україна Київ
Теги
учасники АТО вбивство
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Борейко Мики
Борейко Мики
Тю. самая привальная защита в суде - защита Бильцана. Творишь фигню всякую, людей кошмаришь, шантажируешь бизнес, пиздишь песок килотоннами, превращаешь орельские плавни в пустыню, занимаешься рекетом. А когда за жопу взяли, делай, как Бильцан - у меня дети мааааалыыыеее, отпустите, дяденька, дооодоооомууууу, ой дитачки, идите к папеньке, паненька за вами спрячется. Действует, как ни странно.
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