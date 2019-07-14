Обстріл каналу Медведчука: українці розкусили хитрий план Кремля

Більшість українців вважають обстріл телеканалу "112 Україна", який належить голові політради паартіі "Опозиційна платформа – За життя", куму президента Росії Володимира Путіна Віктору Медведчуку, провокацією Кремля.

Про це свідчать результати опитування, яке пройшло на OBOZREVATEL.

Так, думку, що до НП доклала руку Росія, висловили 43% опитаних. Ще 25% українців вирішили, що це була звичайна постановка. "Все місто в камерах", – пояснили вони.

Обстріл 112 каналу

При цьому, 19% респондентів розцінили пікет як останнє попередження від націоналістів.

Для 8% те, що трапилося, стало підтвердженням існуючої загрози свободі слова в Україні, а ще 5% українців заговорили про справжній теракт.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У ніч на 13 липня, близько 03:00, в Києві двоє осіб обстріляли з гранатомета будівлю, в якій знаходиться "112 канал".

Пізніше в мережі опублікували відео, на якому можна побачити момент обстрілу офісу телеканалу "112 Україна".

Російські пропагандисти вже знайшли причину обстрілу "112 каналу", заявивши, що приводом міг стати анонс фільму Олівера Стоуна "У боротьбі за Україну".

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