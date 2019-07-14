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Обстріл каналу Медведчука: українці розкусили хитрий план Кремля

12.1т Читати матеріал російською

Більшість українців вважають обстріл телеканалу "112 Україна", який належить голові політради паартіі "Опозиційна платформа – За життя", куму президента Росії Володимира Путіна Віктору Медведчуку, провокацією Кремля.

Про це свідчать результати опитування, яке пройшло на OBOZREVATEL.

Так, думку, що до НП доклала руку Росія, висловили 43% опитаних. Ще 25% українців вирішили, що це була звичайна постановка. "Все місто в камерах", – пояснили вони.

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Обстріл 112 каналу

Обстріл 112 каналу

При цьому, 19% респондентів розцінили пікет як останнє попередження від націоналістів.

Для 8% те, що трапилося, стало підтвердженням існуючої загрози свободі слова в Україні, а ще 5% українців заговорили про справжній теракт.

Обстріл каналу Медведчука: українці розкусили хитрий план Кремля

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Обстріл 112 телеканалу
Особи
Віктор Медведчук Володимир Путін
Місце
Україна
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Во плять, опять вездесущий полковник ГРУ Чепига скрытно, по личному заданию Путина проник в Украину, обстрелял 112 и незаметно вернулся в РФ?!!!
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Всё ясно дело можно сдавать в архив! Как всё просто ,чтобы не случилось на руине это рука кремля!
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Куцырь Дмитрий, рука медведчука
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Сало Уронили
Сало Уронили
и под коду сделаю "смешно"-21 раз.чтоб было символично
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