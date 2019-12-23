Провели 4 роки в полоні: стало відомо, кого повернуть Україні в рамках обміну

Україна зможе повернути в рамках обміну полоненими громадян, яких не вдалося звільнити з полону терористів "Л/ДНР" у грудні 2017 року.

Про це повідомила представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Валерія Лутковська за результатами переговорів з усіма сторонами в понеділок, 23 грудня, у режимі скайп-конференції (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Було нарешті досягнуто домовленості про проведення взаємного звільнення осіб до закінчення цього року, як, власне, і було вирішено під час паризького саміту в "нормандському форматі". І це величезне щастя, тому що ми зможемо нарешті забрати з незаконного утримання під вартою тих наших хлопців, яких не змогли забрати в грудні 2017 року, тих хлопців, які протягом чотирьох років після Іловайська, Дебальцевого перебували в полоні і які протягом чотирьох років не мали можливості навіть поспілкуватися зі своїми сім'ями", – розповіла вона.

Обмін полоненими: стало відомо, кого повернуть Україні Скріншот з відео

За словами Лутковської, остаточні списки поки що "дошліфовуются". "Прошу всіх не маніпулювати інформацією, оскільки за цією процедурою взаємного звільнення – долі людей", – додала вона.

Нагадаємо, стало відомо, що ТКГ погодила обмін полоненими до кінця 2019 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗМІ назвали можливих осіб, яких Україна видасть "Л/ДНР" – це "ексберкутівці", підозрювані в розстрілах на Майдані.

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