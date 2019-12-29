Обмін полоненими з "Л/ДНР": всі подробиці онлайн

У неділю, 29 грудня, заплановано проведення великого обміну полоненими між Україною та самопроголошеними "Л/ДНР", учасниками якого стануть фігуранти гучних розслідувань.

Всього очікується звільнення майже 200 осіб. Сторони Мінських перемовин зійшлися на передачі "всіх встановлених на всіх встановлених". За даними "обмбудсменки ДНР" Дар'ї Морозової, обмін пройде за формулою "87 на 55".

Передбачуване місце проведення – КПВВ "Майорськ" під Горлівкою.

OBOZREVATEL стежить за тим, що відбувається, онлайн.

Обмін полоненими з "Л/ДНР"

8:48 – З'явилися дані про ситуацію під Лук'янівським СІЗО, де уьримували "беркутівців". Частина активістів залишилася під стінами ізолятора: вони розділилися на невеликі групи і чергують біля всіх можливих виїздів.

8:47 – Спливли скандальні факти про суддів, які відпустили колишніх бійців "Беркуту" для обміну.

8:26 – У штабі ООС заявили, що акредитація представників преси на обмін полоненими на КПВВ "Майорськ" не проводитиметься.

7:37 – У "ЛНР" анонсували початок обміну. "Представники республіки" заявили про те, що учасники обміну з їх боку вже виїхали на КПВВ "Майорськ".

Коли і де

У "ДНР" заявили, що обмін відбудеться 29 грудня, "якщо не трапиться що-небудь непередбачене". Президент України Володимир Зеленський підтвердив дату.

Місце передачі осіб вдалося дізнатися російським ЗМІ. За їхніми даними, обмін пройде на КПВВ "Майорськ" під Горлівкою.

Що було напередодні

Україну сколихнули кілька гучних судових процесів. Фігурантам розслідувань, чиї імена з'явилися в списках на обмін, змінили запобіжний захід і відпустили з СІЗО.

У п'ятницю, 27 грудня, в залі суду були звільнені 11 обвинувачених у терактах в Одесі.

В рамках підготовки до обміну випустили з-під варти пособника російських терористів Миколу Бутрименка. 29 липня 2014 року він повідомив окупантів про позиції українських військовослужбовців, яких потім розстріляли.

Суд Маріуполя відпустив з-під варти під особисті зобов'язання Євгенія Дружиніна, Олександра Стрельніковіча, Віктора Скрипника та В'ячеслава Бірюкова. Вони є фігурантами розслідування про захоплення будівлі Маріупольського ГУВС 9 травня 2014 року. В ході нападу загинули шестеро людей.

Була звільнена спортсменка Дарина Мастікашева, яку підозрювали в державній зраді. За версією СБУ, жінка вербувала колишніх учасників АТО для терактів.

Журналіст Юрій Бутусов заявив, що обмін полоненими стане зізнанням Росії в масових вбивствах на Майдані і виключить можливість знайти виконавців резонансного злочину.

Увечері 28 грудня під особисте зобов'язання вийшли колишні бійці "Беркута", яких підозрюють в розстрілах Майдану. Суспільство збунтувалося, розділившись на два табори.

З'явився лист генерального прокурора Руслана Рябошапки з вимогою відпустити фігурантів з-під варти. Також спливла частина списку на обмін.

Telegram-канал Ігоря Мосійчука

Telegram-канал Ігоря Мосійчука

Telegram-канал Ігоря Мосійчука

Кого обміняють

У списки на обмін потрапили троє обвинувачених у справі про теракт біля Палацу спорту в Харкові в 2015 році. Це Володимир Дворніков і два його спільника Віктор Тетюцький і Сергій Башликов.

Обміняють терористів з Харкова

Також на обмін відправиться і фермер Микола Бутрименко, через якого загинуло 10 українських військових, ще п'ять потрапили в полон.

Фермер Бутрименко привів бойовиків, які розстріляли десять українських військовослужбовців

Суд також звільнив і Дарину Мастікашеву, українську спортсменку, колишню чемпіонку з тхеквандо з Кам'янського. Її звинувачують у державній зраді.

Мастікашеву готують на обмін Facebook Володимира Рибіна

Із СІЗО вивезли 85-річного харків'янина Мехті Логунова, якого підозрюють в державній зраді.

Мехті Логунов

В обміні братиме участь і Максим Місяка, якого звинувачують у вбивстві трьох осіб. 1 серпня 2013 року він убив харківського підприємця Ярослава Бисагу, а 9 березня 2014 року розстріляв у кафе підприємця Євгена Слоневського і його знайомого Олега Литвинова.

До обміну готують підозрюваних в скоєнні серії вибухів в Одесі Олександра Шевцова, Ігоря Удовенка, Євгенія Подмазка і Катерину Фотеву. Організатора вибуху під стінами обласного управління СБУ Володимира Грубника також звільнили.

Обміняють терористів з Одеси

Обміняють і Костянтина Калашникова, який отримав 13 років за диверсію на залізниці біля Іллічівська.

Також на обмін йде і фігурант справи 2 травня Сергій Долженков (Капітан какао), який вийшов під заставу з СІЗО. Його звинувачують в організації заворушень 2 травня 2014 року в Одесі.

У списках на обмін і Денис Шатунов, який отримав 10 років за організацію замовного вбивства, яке вдалося відвернути. Шатунов – член антімайданівської групи Куликового поля в Одесі.

У списки внесли бразильського найманця Рафаеля Лусваргі.

Рафаель Лусваргі Україна.ру

Терористам видадуть також росіянина Руслана Гаджиєва, який був танкістом батальйону терористів "ЛНР" "Август".

Руслан Гаджієв Московський комсомолець

До обміну готують Олега Дороніна – ще одного росіянина, якого затримали і засудили на підконтрольній Україні території.

Російські окупанти також заявили, що нібито внесли в свій список на обмін "діда-медовика" – жителя Донецької області Миколи Рубана, який в січні 2015-го приніс на блокпост українських військових 3-літрову банку меду з вибухівкою.

Скріншот з відео

Також видадуть терористам всіх фігурантів справи колишніх "беркутівців" щодо вбивства 48 осіб на Майдані: Олега Янишевського, Сергія Тамтуру, Сергія Зінченка, Павла Аброськіна і Олександра Маринченка.

В Україні повинні повернутися мінімум 7 військовослужбовців: Богдан Пантюшенко, Сергій Глондар, Александа Коріньков, Іван Дєєв і Сергій Іванчук, Олександр Геймур і Борис Пундор, Роман Фурсов, Юрій Євтушок, Апсілія Жемелінскій.

За даними журналіста Юрія Бутусова, в списках також Анастасія Мухіна – 70 річна мешканка Луганська. Її схопили на вулиці 8 лютого 2018 року, жінка наклеїла на сусідньому будинку листівку "Донбасе, вставай! Росія тебе зрадила! Обирайте майбутнє, обирайте Україну!"

Очікується також передача Андрія Ярового – консультанта ініціативи щодо захисту прав ВІЛ-інфікованих.

persha.kr.ua

Як пройшов попередній обмін

Україна і Росія 7 вересня провели довгоочікуваний обмін полоненими за формулою 35 на 35.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Про те, що сторони погодили обмін до кінця 2019 року, 23 грудня повідомила Дарка Оліфер – прессекретарка представника України в ТКГ Леоніда Кучми.

Як зізнався радник секретаря РНБО Сергій Сивохо, переговори були складними і тривали близько 4 годин.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив проведення обміну 29 грудня.

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