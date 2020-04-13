Обмін полоненими з "Л/ДНР": Денісова назвала терміни й умови

Обмін полоненими за формулою "всіх на всіх" між Україною та терористами "Л/ДНР" може відбутися вже в передвеликодній тиждень, з 13 до 19 квітня.

Про це в коментарі телеканалу "Україна 24" заявила українська уповноважена з прав людини Людмила Денісова, підкресливши, що Київ намагається повернути додому як тих українців, які перебувають у катівнях бойовиків на Донбасі, так і тих, хто незаконно ув'язнений у Росії (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Мені відомо, що існують домовленості, що буде ще один етап звільнення всіх на всіх. Процес дуже важкий, логістика переговорів складна", – зазначила Денісова.

"Люди, які будуть звільнені, я сподіваюся, наступного тижня (ці терміни омбудсменка озвучила 12 квітня. – Ред.), будуть поміщені на обсервацію", – додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що Україна чекає від Росії підтвердження про обмін полоненими з "Л/ДНР", який має відбутися до 17 квітня.

Водночас він зазначав, що вільній Україні повернуть тільки деяких людей, без застосування формули "всіх на всіх".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба також говорив, що Україна робить все, щоб обмін полоненими з "Л/ДНР" відбувся до Великодня.

Однак з'явилися дані, що щодо інших утримуваних осіб Росія призупинила переговори.

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