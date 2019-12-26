Хоче забрати "звірину": Україну закликали не піддаватися на хитрощі Путіна з великим обміном

Великий обмін між Україною і російськими окупантами буде нерівноцінним, оскільки Кремль вимагає видати злочинців, утримуючи невинуватих українців.

Таку думку висловив на своїй сторінці в Facebook журналіст Юрій Бутусов.

"Росія хоче забрати своїх – дітовбивць, катів беззбройних, терористів, зрадників, весь бруд "русского міра", який став "русским адом" на Донбасі. Порівняти поіменно списки на обмін – це означає порівняти два різні світи – світ російських чортів і світ людей", – написав він.

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Бутусов звернув увагу, що слідом за підозрюваним в причетності до катастрофи МН17 на Донбасі Володимиром Цемахом, Росія може отримати також колишніх "беркутівців", диверсантів, яким закидають теракт у Харкові і підозрюваних у бійні в Маріуполі.

"Звичайно, цю звірину треба б для історії показувати в Україні живцем, щоб всі розуміли, хто спровокував цю війну – не через мову, не через права людини, а просто за наказом і з оплати з Кремля", – обурився журналіст .

"Але в полоні залишаються наші, гідні люди. І як же багато що може сказати список для обміну! Кого хочуть забрати вони – і кого хочемо забрати ми. В цьому і є величезна різниця. В російських в'язницях і підвалах гідні люди, ті, хто захищав свободу нашої країни, ті, хто дав відсіч російській агресії, хто не пустив "русский ад" далі в Україну", – акцентував він.

За офіційними даними СБУ, зазначив Бутусов, наших у полоні понад 320, і ця інформація далеко не остаточна. "Якщо обмін буде дійсно "всіх на всіх" – це єдино можлива ціна. Якщо обмін буде, як сказав Путін у Парижі, "підтверджених на підтверджених", 53 особи, значить, віддавати всіх негідників не можна, треба зберігати фонд для повного обміну", – підкреслив він.

"Рятувати треба всіх і максимальну кількість наших. Україна готує на обмін всіх, хто потрібен Кремлю і хто брав участь у злочинах, організованих або тих, що заохочувалися РФ. Ця мерзота все одно заслуговує заочного засудження. Їх не можна амністувати і прощати, тому що тільки в суді ми можемо детально встановити правду, і дати оцінку всім фактам і доказам", – резюмував Бутусов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російські ЗМІ написали, що обмін полоненими між Києвом і ОРДЛО повинен відбутися в неділю, 29 грудня, на КПП "Майорськ" під Горлівкою

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