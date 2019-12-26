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27 грудня • оновлено в 00:41
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Хоче забрати "звірину": Україну закликали не піддаватися на хитрощі Путіна з великим обміном

2.2т
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Великий обмін між Україною і російськими окупантами буде нерівноцінним, оскільки Кремль вимагає видати злочинців, утримуючи невинуватих українців.

Таку думку висловив на своїй сторінці в Facebook журналіст Юрій Бутусов.

"Росія хоче забрати своїхдітовбивць, катів беззбройних, терористів, зрадників, весь бруд "русского міра", який став "русским адом" на Донбасі. Порівняти поіменно списки на обмінце означає порівняти два різні світисвіт російських чортів і світ людей", – написав він.

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Великий обмін: Україну закликали не піддаватися Росії

Великий обмін: Україну закликали не піддаватися Росії

Фокус

Бутусов звернув увагу, що слідом за підозрюваним в причетності до катастрофи МН17 на Донбасі Володимиром Цемахом, Росія може отримати також колишніх "беркутівців", диверсантів, яким закидають теракт у Харкові і підозрюваних у бійні в Маріуполі.

"Звичайно, цю звірину треба б для історії показувати в Україні живцем, щоб всі розуміли, хто спровокував цю війнуне через мову, не через права людини, а просто за наказом і з оплати з Кремля", – обурився журналіст .

"Але в полоні залишаються наші, гідні люди. І як же багато що може сказати список для обміну! Кого хочуть забрати вониі кого хочемо забрати ми. В цьому і є величезна різниця. В російських в'язницях і підвалах гідні люди, ті, хто захищав свободу нашої країни, ті, хто дав відсіч російській агресії, хто не пустив "русский ад" далі в Україну", – акцентував він.

За офіційними даними СБУ, зазначив Бутусов, наших у полоні понад 320, і ця інформація далеко не остаточна. "Якщо обмін буде дійсно "всіх на всіх"це єдино можлива ціна. Якщо обмін буде, як сказав Путін у Парижі, "підтверджених на підтверджених", 53 особи, значить, віддавати всіх негідників не можна, треба зберігати фонд для повного обміну", – підкреслив він.

"Рятувати треба всіх і максимальну кількість наших. Україна готує на обмін всіх, хто потрібен Кремлю і хто брав участь у злочинах, організованих або тих, що заохочувалися РФ. Ця мерзота все одно заслуговує заочного засудження. Їх не можна амністувати і прощати, тому що тільки в суді ми можемо детально встановити правду, і дати оцінку всім фактам і доказам", – резюмував Бутусов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російські ЗМІ написали, що обмін полоненими між Києвом і ОРДЛО повинен відбутися в неділю, 29 грудня, на КПП "Майорськ" під Горлівкою

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Обмін полоненими
Особа
Юрій Бутусов
Місце
Україна
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
агенту трампу конец. Украинам ждет от Байдена секторальных санкций против россии
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
80% меняемых с украинской стороны до сих пор НЕ ОСУЖДЕНЫ украинским судом, хотя по 4-5 лет сидят в СИЗО. А значит, они не преступники.
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
Ох, жыдусов допи.здится, что его на подвале провернуть на швабру) за чертей с него и с его семьи спросят очень скоро
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