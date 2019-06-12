Опіки намалювали? Заступник Садового втрапив у гучний скандал

Заступник мера Львова Андрія Садового Геннадій Васьків нібито не отримав, а лише імітував опіки.

Журналісти знайшли докази того, що йому їх намалювали в салоні краси, йдеться у сюжеті "Народного толк-шоу" (щоб подивитися відео, проскрольте сторінку до кінця).

Знімальна група поговорила із професійним гримером, яка підтвердила припущення: "Такі речі абсолютно реально виконати, оскільки є спеціальні засоби. Є рідкий латекс, яким покривають обличчя, він висихає до певної консистенції, після чого можна створити ефект рваної шкіри, і, маючи спеціальні навички, можна все це розмалювати".

Васьківа облили фарбою скріншот відео

Васьківа облили фарбою скріншот відео

Також журналісти відвідали салон краси. У ньому є крісло, схоже на те, на якому сидить постраждалий Васьків.

Заклад належить його дружині, при цьому вона інформацію спростовує, що грим наносився у салоні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Львівській міській раді на засіданні виконкому 24 травня облили фарбою Васьківа. Також облили в.о. департаменту "Адміністрація міського голови" Євгенія Бойка.

Між ними виник конфлікт. Суперечка спалахнула через виділення 20 мільйонів гривень власнику Львівського автозаводу, російському бізнесмену Ігорю Чуркіну.

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