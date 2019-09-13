"Оберігають від бабусі": у мережі висміяли Путіна в оточенні "роботів"

У мережі висміяли президента РФ Володимира Путіна, який відгородився охороною від людей під час візиту в Дагестан.

Фото з зустрічі в селищі Ботліх в Twitter опублікував журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов.

"Путін про вчинок жителів Ботліху 20 років тому: Було важливо показати цим бандам, що народ не з ними", – підписав він фото.

На знімку зображений Путін в оточенні особистих охоронців, які все однаково одягнені і в темних окулярах. У мережі писали, що глава Кремля боїться зустрічей з народом, тому оточує себе великою кількістю охорони.

Путін в Ботліху Twitter

"Я дивлюся, "жителі Ботліха"дуже люблять ходити в однакових костюмах з однаковими краватками та носити чорні окуляри", "Це сталевари в окулярах поруч з Путіним?", "Охороною обліпили від страху, людей він боїться, тому що нема чого сказати і виправдань йому немає. і люди не хочуть такого президента","А що ж охороною відгородився","Роботи?","Тепер Путін не з народом","Ці в окулярах Путіна від народу оберігають? Або тільки від бабусі?" – писали в мережі.

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Відзначимо, що жителі села Ботліх одними з перших взяли удар терористів, що проникли в республіку з Чечні в серпні 1999 року. Вперше Путін відвідав Ботлих в серпні 1999 року, це була одна з перших його поїздок в статусі прем'єр-міністра Росії. Другий раз Путін відвідав село в 2008 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережу потрапило відео, на якому видно, як президент Росії Володимир Путін в Ботліхе (Дагестан) випив склянку горілки, залишену недоторканою під час своєї поїздки в республіку ще в 1999 році. Користувачі почали нещадно коментувати ролик.

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