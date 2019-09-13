Головна Новини
13 вересня • оновлено в 10:24
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Оберігають від бабусі": у мережі висміяли Путіна в оточенні "роботів"

1.1т Читати матеріал російською

У мережі висміяли президента РФ Володимира Путіна, який відгородився охороною від людей під час візиту в Дагестан.

Фото з зустрічі в селищі Ботліх в Twitter опублікував журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов.

"Путін про вчинок жителів Ботліху 20 років тому: Було важливо показати цим бандам, що народ не з ними", – підписав він фото.

Новини
Стартував гучний судовий процес над другом Путіна: що відомо

На знімку зображений Путін в оточенні особистих охоронців, які все однаково одягнені і в темних окулярах. У мережі писали, що глава Кремля боїться зустрічей з народом, тому оточує себе великою кількістю охорони.

Путін в Ботліху

Путін в Ботліху

Twitter

"Я дивлюся, "жителі Ботліха"дуже люблять ходити в однакових костюмах з однаковими краватками та носити чорні окуляри", "Це сталевари в окулярах поруч з Путіним?", "Охороною обліпили від страху, людей він боїться, тому що нема чого сказати і виправдань йому немає. і люди не хочуть такого президента","А що ж охороною відгородився","Роботи?","Тепер Путін не з народом","Ці в окулярах Путіна від народу оберігають? Або тільки від бабусі?" – писали в мережі.

"Оберігають від бабусі": у мережі висміяли Путіна в оточенні "роботів"

Скріншот

"Оберігають від бабусі": у мережі висміяли Путіна в оточенні "роботів"

Скріншот

"Оберігають від бабусі": у мережі висміяли Путіна в оточенні "роботів"

Скріншот

Відзначимо, що жителі села Ботліх одними з перших взяли удар терористів, що проникли в республіку з Чечні в серпні 1999 року. Вперше Путін відвідав Ботлих в серпні 1999 року, це була одна з перших його поїздок в статусі прем'єр-міністра Росії. Другий раз Путін відвідав село в 2008 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережу потрапило відео, на якому видно, як президент Росії Володимир Путін в Ботліхе (Дагестан) випив склянку горілки, залишену недоторканою під час своєї поїздки в республіку ще в 1999 році. Користувачі почали нещадно коментувати ролик.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Особа
Володимир Путін
Тег
соцмережі
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
6
11
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Интересно, а на каком велосипеде ездит Зеленский?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Всё ищут и ищут негатив о В.Путине, а его всё нет и нет. Уже до охраны доипались. Наверно трудно заметить, что охрана стоит исключительно позади В.Путина, где НЕТ жителей! Смотрите видео о поездке. Кстати, почему-то в сообщении не сказано, что В.Путин принял участие в праздничном застолье с местными жителями.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
70rus xxx
70rus xxx
Глупость несусветная.Селяне,вы как дети неразумные.Ну назовите хоть одну страну,где президенты без охраны.Ну хоть одну-одинешеньку.Да,и причем здесь роботы?
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0

Блоги / думки

ads pixel