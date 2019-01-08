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''Обережно, затори!'': у мережі показали "ажіотаж" на Кримському мосту на Різдво

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У мережі опублікували фотографію порожнього Кримського мосту, по якому у святкові дні ніхто навіть не їде на окупований Росією півострів.

Знімок зробили на Різдво, 7 січня. У кадрі чітко видно порожній і засніжений міст. Фото у Twitter розмістив користувач RoksolanaToday&Крим.

"Обережно! Затори! Мільйони прочан їдуть на Різдво в сакральний для російського православ'я Крим!", — підписали фото.

Користувачі мережі іронічно зазначили, що просто ще "не сезон".

"Там же де і фури з дешевими товарами і туристи. Ще не сезон", — коментували у мережі.

''Обережно, затори!'': у мережі показали "ажіотаж" на Кримському мосту на Різдво

Скріншот

''Обережно, затори!'': у мережі показали "ажіотаж" на Кримському мосту на Різдво

Скріншот

Кримський міст

Кримський міст

Twitter

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в окупованому Росією Криму деякі населені пункти зустрічали Різдво без світла.

Також кримчан шокували витівки окупантів на Різдво.

Теги
КримКримський міст
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Крылов Игорь
Крылов Игорь
Бендеры спите спокойно не сезон сейчас или трассы на Одессу и кириловку забиты машинами едут люди из РФ на юга греется а бандеровцы в Польшу и Чехию и в Россию тоже денег на еду заработать а о поездке на юга вам только мечтать ну и от нехер делать машины на чужих мостах считать
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
главное шо братки ротнберги довольны, да кацапня? распилили пару лярдов бюджетных хуюблей, а кацапы-эвона уй без соли доедають...красота!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Мост и все трассы рашка строит в Крыму для военных целей и только. Причем здесъ паломники?
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