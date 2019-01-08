''Обережно, затори!'': у мережі показали "ажіотаж" на Кримському мосту на Різдво

У мережі опублікували фотографію порожнього Кримського мосту, по якому у святкові дні ніхто навіть не їде на окупований Росією півострів.

Знімок зробили на Різдво, 7 січня. У кадрі чітко видно порожній і засніжений міст. Фото у Twitter розмістив користувач RoksolanaToday&Крим.

"Обережно! Затори! Мільйони прочан їдуть на Різдво в сакральний для російського православ'я Крим!", — підписали фото.

Користувачі мережі іронічно зазначили, що просто ще "не сезон".

"Там же де і фури з дешевими товарами і туристи. Ще не сезон", — коментували у мережі.

Скріншот

Скріншот

Кримський міст Twitter

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в окупованому Росією Криму деякі населені пункти зустрічали Різдво без світла.

Також кримчан шокували витівки окупантів на Різдво.