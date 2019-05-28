Новий куратор "Л/ДНР": ветеран АТО заявив про загрозу

Ймовірність призначення колишнього посла РФ у Білорусі Михайла Бабича куратором невизнаних республік "ЛНР" та "ДНР" замість Владислава Суркова означає, що Росія переходить у нову фазу свого довгострокового плану щодо окупованих територій.

Про це в коментарі OBOZREVATEL повідомив ветеран АТО та волонтер Мирослав Гай, який нагадав, яку роль Бабич відігравав у Білорусі до свого вигнання.

"Бабича вигнали з Мінська через те, що виникли гучні скандали щодо розвідки та вербування оточення президента Лукашенка, зокрема, його колишнього очільника особистої охорони, а зараз фактично секретаря Ради безпеки Білорусі. Так от, саме російське посольство в Білорусі займалося зокрема зовнішньою розвідкою, і вербуванням оточення Лукашенка", – розповів він.

За словами ветерана АТО, основним завданням Бабича в Мінську була агресивна підготовка інтеграції Білорусії до нової Союзної держави. Але глава Білорусі Олександр Лукашенко не готовий до такого об'єднання, якщо воно буде відбуватися не на його умовах.

Михайло Бабич ТАСС

"Росія бачить у цій новій Союзній державі також і Україну. І чи буде Україна туди частково заходити, чи поступово, їй не важливо, вони розтягують цей процес на роки. Але якщо ми побачимо призначення цього одіозного посла на посаду куратора ОРДЛО, тим паче на тлі роздачі російських паспортів українським громадянам на тих територіях, це говорить про те, що вони планують ці території інтегрувати в Росію на своїх умовах", – заявив Гай.

Наразі в Кремлі очікують, чи піде новообраний президент України Володимир Зеленський на поступки та мирне урегулювання конфлікту на Донбасі на умовах Росії, каже волонтер.

"Якщо під натиском суспільства та політиків Зеленський не піде на ці домовленості, та не здасть національні інтереси України, бо саме це і передбачають домовленості з Росією. Якщо цього все ж не станеться, РФ продовжить свою агресію більш широкомасштабно", – вважає він.

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