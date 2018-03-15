Об'єднання шкільних предметів в Україні: чого чекати вчителям

Після запланованого об'єднання шести шкільних предметів (біологія, географія, фізика, хімія, економіка та астрономія) в єдиний курс "Природничі науки" навряд чи варто очікувати масового скорочення вчителів.

Таке переконання в ефірі ObozTV висловила експерт з питань працевлаштування Тетяна Пашкіна.

"Мені здається, що у нас вчителів не вистачає. Хороших вчителів не вистачає не тільки в Києві, а й в Україні в цілому. Якщо взяти той же Київ і таку ходову професію, як вчитель іноземної мови, то плинність там дуже велика. Навіть незважаючи на те, що вчителі в державних школах оплачуються краще, ніж лікарі, все одно ми відчуваємо дискримінацію, тому що вчитель англійської мови може заробити в школі в 2-3 менше, якщо він буде викладати по Skype або викладачем на курсах", - зазначила вона.

За її словами, тому в школу йдуть люди за покликанням або вимушено.

"Через це виникає ситуація, коли по-справжньому гарного викладача, який міг би розуміти всю ту купу знань, переосмислити її і зрозуміти, як це все вкласти нинішнім дітям, які не читають книг, яким потрібен інтерактив, яким потрібні атракції, постійна зміна вражень, в школі не зустрінеш", - вважає експерт.

Також скорочень педагогів не варто очікувати і через переповнення класів.

"У нас дуже багато класів по 35-45 учнів і навчити їх інтерактиву неможливо. Потрібно дробити, щоб в класі було 15-20 учнів. Якщо ми навіть проводимо тренінги для дорослих, то один тренер справляється з 7-10 людьми, він бачить зворотний зв'язок і може приділити кожному увагу. Навчання - не менш важливий процес, тому якщо клас буде менше, діти зможуть справлятися краще", - переконана Пашкіна.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше в Раді заявили, що об'єднання таких шкільних предметів, як біологія, географія, фізика, хімія, економіка і астрономія в єдиний курс, призведе до скорочення вчителів.