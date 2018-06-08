Я написал публичный комментарий к посту Аркадия Бабченко о рок-звездности Бабченко потому, что многим людям ситуация видится такой, что он сейчас находится в очень серьезном капкане у спецслужб - добровольном или не очень, это уже другой вопрос. Сейчас от слов Аркаши зависит имидж СБУ и даже президента страны. Если он, не дай бог, скажет, что что-то не так - что его или запугали, или дезинформировали, или втянули в их игру, имиджу и Порошенко, и спецлужб настанет крантец.

Вся эта история с покушением и списками явно кривая и плохо слепленная, по мнению огромного количества людей. Так и хочется сказать "взяли б толкового сценариста и режиссера, что ли, как в "Хвост виляет собакой". И Аркаша не дурак, он прекрасно это понимает. Даже если мы предположим, что все сказанное им и официально - правда, то он должен понимать, насколько глупо и шатко все это выглядит со стороны, он же журналист. Посему безо всяких сомнений под контролем каждое его передвижение, слово и разговор. Надеяться на разговор тет-а-тет по любому виду связи бессмысленно - если все каналы связи с Аркашей не прослушиваются и не прочитываются, то грош цена спецслужбам. И мне видится правильным обозначить, что это понимает огромное количество людей, в том числе и в Украине, естественно.

Мне, и не только мне, многие слова Аркадия кажутся странными и не особо искренними. Явная реклама спецслужб, у которых имидж явно нехороший, встреча с главным, который тоже не на особо хорошем счету у населения - это все не очень свойственно тому человеку, которого мы знали, кто больше, кто меньше. Интервью и посты с часто повторяющимися одинаковыми тезисами и фразами напрягают. И не хочется верить, что на почве инсценировки своего убийства Аркаша словил звезду, но его крайне эгоцентричные посты тоже удивляют. "50 штук за интервью", "я - звезда" и т.д... Товарищам не отвечает, незнакомым - да. Может, не он и пишет? Может и такое быть. Все может быть, и все это очень настораживает.