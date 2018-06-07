Всем, кто сейчас сидит, просьба пристегнуться, ибо будет истерика у вас. Начну с немного издалека, чтоб было понятно всем и каждому.

Знаете, кого сейчас наиболее активно ищет мыгыбы дыныры на оккупированных? Варианты ответов: а) американцев; б) агентов сбУ; в) игиловцев. Вопрос с подвохом, подумайте хорошо прежде чем отвечать.

Ха! Я знал, что вы не осилите ватологику - сейчас, на оккупированых территориях Донецкой и Луганской областей мыгыбы ищут игиловцев в первую очередь. Не американцев, не агентов Хунты, а именно членов террористической организации ИГИЛ.

Нет, в НКВД на оккупированных не совсем наглухо е*анулись. Наглухо е*анулись в Кремле, ведь из Кремля на оккупированные пришла бумага гэбне, мол ищите игилль в Донецке и будет вам счастье + премия много денег.

- Ха! Это легко. У нас любой попугай признается на подвале на бульваре Шевченко, что он лось, а не попугай, сказали орки и начали шукать игиллль. И почалося. Не так давно был обыск людей в Новом Свете, Донецкой области - там искали не ЦРУшников, а именно ИГИЛовцев. После этого был шмон с маски-шоу в Старобешевском районе, там искали в огородах и сараях танки с игиловской символикой. Вчера была отработка по поселку Ларинка, орки ходили по хатам, проверяли паспорта и шукали синхрофазотроны игильские под подушками у гражданских. Не нашли ни*ера, поэтому поставили галочку, мол это была тренировка по реагированию на закладки взрывных устройств и диверсий.

Кстати, сегодня орки видео показали с агентом сбУ, иорданцем. На камеру гражданин Иордании рассказал про тяжкую долю свою и как он работал на сбУ. Только есть одно но: орки ну нереально протупили, можно было нормально настучать по куполу иорданцу, чтоб он признался в том, что он игиловец. Абиднаааа просто п*дц, со съемочной группы дешевого кино про иорданского сбУшника даже премии поснимали.

Но вернемся к нашим игилятам и духовным дебилятам. В новой методичке рф написано, что вся игильская рать будет ехать в рф через территорию Украины. Не через оккупированную часть, а именно через территорию без духовных алкашей с автоматами.

Что это значит? Все просто на самом деле. Вы в курсе, что в Житомире есть лагерь игиловский? Нет? Странно, б*я. А про игиловский район в Тернополе тоже не слышали? От су*а, значит вы русофоб и ненавидите все русское.

Сама задумка у рф правильная, если отбросить мораль: предъявить рф ничего не может Украине, кроме распятого мальчика и пустого баллона от монтажной пены. Поэтому, рф решила разыграть классную карту, мол Украина - это транзитная страна для террористов ИГИЛ. Скажете, что в этом логики нет? Пиз*ец вы недуховные, гляньте на отмазки рф по поводу боинга и найдите логику там. Не можете? Нуууу... Тогда вы фашня и все такое, у вас ума меньше, чем у алкоголика из воронежа, ни*ера вы не понимаете в гиапалитике.

Кто такие полезные идиоты? Ответ прост - это тех 5000 игиловцев, которые решили поехать в рф футбол посмотреть. Честно, лично я не понимаю логики придурков, которые едут в ту страну, которая каждый день спонсирует убийства и разрушения в Украине. За самоуважение вообще молчу, это дно.

Но самое прекрасное в полезных идиотах из Украины [типа болещиках] - это то, что болваны, за свои же деньги, могут стать игиловцами и поймают их, конечно же, крутые фсб-шники. Су*ааа... Покажите мне хоть одно фото из 5000 болельщиков из Украины, которые поедут в рф на футбол. Я хочу увидеть клоуна, который готов сыграть с судьбой в дебильную рулетку: он может стать игиловцем из Чернигова, за свои же деньги . Или не стать. Как повезет, короче. Сама поездка на футбол в рф, к слову, обойдется от 600 до 1500 баксов.

Вы представляете вообще как это - стать звездой ютуба, русских и мировых новостей, за свои же 600 баксов, рассказывая на камеры фсб сказку про то, что ты игиловец из Черкасс? Как по мне, это минимум тянет на медаль за достижения в сфере слабоумия на территории чужой страны.

Что мы имеем в итоге: скоро, на всех телеканалах рф, начнется сезон дешевого постановочного кино про игиловцев из Ужгорода-Житомира-Ивано-Франковска, которых поймали и обезвредили доблестные фсб-шники на территории рф. В Донецке тоже поймают когось невезучего гражданского и тоже запишут дурацкое видео о том, что чел прошел подготовку в Тернополе в лагере ИГИЛ и поехал за рабами в Донецк.

Мораль: задержан Украинец-игиловец из Винницы, Украина - страна-террорист, в Черновцах готовят террористов-смертников - все это очень скоро будет звучать на всех ватных тв каналах. Рашке по*ер, что все вышеназванное звучит тупо и смешно, как лакшерри товары из воркуты. Для рф главное - это отвлечь внимание мировой общественности от сбитого боинга и дать росбыдлу новых врагов, которых можно и нужно легко убивать - Украинцев-террористов.

Короче, такие братики у нас. От дал же ж бог соседей, тьфу б*д.

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