1. 26 мая украинские пограничники задержали на админгранице с Крымом жительницу полуострова, которая находится в розыске за дезертирство. После российской аннексии полуострова она не прибыла в свою часть, которая была перемещена на материк. Имя пока не называют.

2. Гоблин снова заявил, что санкции нам не страшны и пожалел иностранцев за невозможность работать в гетто: “Для нас санкции эти, поверьте, никаких последствий не имеют. Иностранного бизнеса при Украине на территории республики Крым не было в связи с колоссальной коррумпированностью органов украинской власти, потому что невозможно было без взяток войти на территорию республики Крым. Поэтому мы особо ничего не потеряли”. Напомню Гоблину, что в 2013 году иностранные инвесторы вложили в Крым $1,9 млрд. Для сравнения, в 2016 — всего $324 млн (и те в основном из офшоров, т.е. российские деньги), а в саму россию в 2017 году было вложено всего $20 млрд. Сравните масштабы Крыма и россии с объемом инвестиций на полуостров до оккупации на фоне слов Гоблина.

3. Ватники устали жить во лжи. А так всегда бывает, когда сначала становишься на темную сторону, поддерживая ложь, то потом тебя эта темная сторона обязательно поглотит: “Наблюдаю за местными политиками и удивляюсь. Тенденция абсолютно другая. При Украине все тихонечко сидели и потихонечку себе химичили. Сейчас химичат не меньше, но при этом такое освещение, как будто про президента говорят! И газеты, и группы в социалках, и сайты, и телевизор — везде трезвонят, как хорошо и складно все делается. Какие у нас прекрасные лидеры и какие у них отвратительные замы и бездарная команда! Интересно, такой сумасшедший пиар — это общероссийская тенденция или только у нас такое? Анонимно”. Ответы: “Пропагандоны”, “100%”, “Если раньше критерий назначений на руководящие должности хоть как-то зависел от профессиональных качеств кандидатов, то теперь назначения проводятся исключительно на основе кумовства и родственных связей”, “В роисси везде так”.

4. Ватники вчера помитинговали, собрали подписи путину и продолжили выносить свои шмотки из крупнейшего ТРЦ “Муссон” в Севастополе, который оккупанты закрыли и хотят снести.

5. Севастопольские пропагандоны шокированы тем, что оккупанты не сдержали свое обещание не пересматривать права собственности на землю, выданные до оккупации. Но оккупанты пошли ещё дальше и, требуя снести ТРЦ “Муссон”, назвали его “объектом самовольного капитального строительства”, хотя “Муссон” расположен на территории завода, который был построен в 70-х годах: “Так ведь можно признать объектом самовольного капстроительства и памятник Затопленным кораблям, и базилики древнего Херсонеса. Этот абсурд можно назвать прямым следствием массовой отмены украинских прав собственности на землю по искам правительства Овсянникова. Ящик Пандоры был открыт именно тогда. Это значит, для чиновника нет ничего неприкосновенного. Можно будет снести и отдать под реновацию весь исторический центр”, — резюмируют пропагандоны.

6. Жители Щёлкино и не только продолжают обсуждать “случайный” пожар, который уничтожил рынок, оставив людей без единственного места заработка. На месте рынка, по слухам, оккупанты хотят построить торговый центр: “78 торговых точек сгорело в Щелкино. Совпадение? Не думаю. Видимо, будут выкупать. Что вы вообще думаете?”. Ответы: “Всё можно обставить за бабки в россии как случайность. Всё возможно. Может, и случайно. Тут грань тонкая”, “В Севастополе ТЦ "Муссон" закрывают, будут сносить. В Симферополе ТЦ "Куб" сносят. Взамен построят правильные”, “Рассея”, “Мост открылся. Стройматериалы привезти проще. Скоро частенько гореть будет и сноситься всё неправильное”, “Я очень надеюсь, что в нашем городе такого никогда не случится”, “Это рабочие места для местного населения в городе, где нет никакого производства и другой рабочей альтернативы. Мы тоже думали, что у нас не будет беды. Всё было спланировано. Случайности быть не могло”, “Господи, КАКОЙ ТЦ? Это же деревня в 5000 жителей. Там после пожара все без работы остались! ГОСПАААААААААААААААААААААДИ!”.

7. Симферопольские ватники поделились своими успехами выживания. Обращаю внимание, что перечисляют не средние зарплаты, а те, на которые, по их мнению, можно жить более-менее нормально: “Скоро возвращаюсь жить в Симферополь. Скажите, сколько там в среднем нужно зарабатывать, чтобы можно было нормально прожить месяц (коммуналка, погулять, поесть)? Что там с ценами сейчас?”. Ответы: “Если хата есть своя, то не все печально. Если нет, то все печально очень”, “Так же, как и в Москве, и в Подмосковье. Хата есть своя — можно и на средний заработок жить нормально, жилья нет — то средний становится минимальным. И смех, и грех, как говорится”, “Возвращаться в Симферополь — ошибка”, “50 000р”, “70000, но лучше не возвращаться”, “Не прокормишь ты себя здесь”, “Минимум полтос. И то по-скромному будет”, “Не возвращайся лучше”, “Блин, почему так все печально стало?”, “Как выжить? Заканчиваю мед. колледж, буду получать, дай Бог, 27 тыс. Снимаем квартиру за 20 + к/у. Почему жить так тяжело?”, “Народ, я просто опупеваю. Где платят хотя бы полтос? Вы тут прикалываетесь или как?”, “Ой, Господи, расписали тут 50-70. А сами за 15 вкалывают месяц, и живут”, “Всем спасибо за ответы. Такое чувство, что медикам с их зарплатой в 20 тыс там не выжить. Как все печально стало у нас. В реальности нет такой зарплаты в 50 тыс. И как быть?”, “В том-то и дело, что выживанием занимаемся”.

8. Феодосия. Туристы в темноте не видят курорта и энергомоста: “Ночью приехали люди, забронировавшие себе дом у нас. И поехали дальше, в Ялту. Говорят, что даже не представляли себе, что курортный город может быть таким темным и мрачным. Проехали через всю Феодосию — ни света по улицам, ни людей. Почему в нашем городе так экономят на освещении? Курорт должен и днем, и ночью напоминать каждодневный праздник. Интересно, мэр Ялты тоже так экономит на праздничной иллюминации своего города?”.

9. Севастопольские пропагандоны искали причины поведения Гоблина и россии в ситуации с арестом в Москве бывшего “мэра” Ялты Ростенко: “Кампания в защиту арестованного в Москве экс-мэра Ялты поражает размахом. Обвинения называет ложными не только крымский премьер — за Андрея Ростенко публично вступается весь бомонд Крыма. А реакции нет, хотя три года назад Сергей Аксенов легко отбил своего министра у ФСБ. Что же изменилось? К 2018 году повестка Крымской весны оказалась полностью исчерпанной. Последние остатки этого блюда страна доела на выборах президента. Крым и Севастополь перестали восприниматься как нечто особенное — такое, чему позволено выходить за общие рамки. Крымским властям, как таковым, за эти 4 года похвастать особенно нечем — разве что грандиозным переделом собственности. Изменилась за эти годы и региональная политика россии в целом. Даже национальные республики, с которыми Кремль всегда осторожничал, сейчас усредняют — об этом говорит не только элитная зачистка в Дагестане, но и приведение Татарстана к общим культурно-языковым нормам в образовании. Да и в Крыму успехи на этой ниве (прим. Имеют ввиду репрессии), учитывая крымскотатарский фактор, принадлежат скорее силовикам, чем Аксенову. Федералы все глубже осваиваются на полуострове, и им для этого все меньше нужен Сергей Аксенов. В ситуации, когда кот Мостик появляется на государственных каналах чаще, чем ты, трудно рассчитывать на прежнее снисхождение”.

10. Ватники Джанкоя привыкают жить на военной базе по соседству с чекистами: “Кто знает, что строится за линией?”. Ответы “Здание ФСБ”, “Тюрьма”, “Уже все построили почти на 90%, там для хахлов временное пристанище будет”, “В Джанкое легко можно определить, что строят. Если из бетона и с маленькими окнами — то ФСБ. Если светлое и с большими окнами — то магазин”, “Скоро все будет застроено для ФСБ и полиции и т.д. Мы же первый город от границы, вот и будет тут все для военных”, “Кто знает, когда что-нибудь построят для тех, кто в очереди 20 лет?”.

11. Прошло всего ничего — каких-то 4 года — и до некоторых ватников стало доходить, что “русский мир” — это самый грандиозный всех времён и народов лохотрон с рекламным слоганом “надо потерпеть”. Терпение их покинуло так же стремительно, как вода в Северо-Крымском канале.

12. 49% россиян считают россию великой. Еще 35% верят, что она возвеличится на днях. И только 76% бизнесменов считают положение катастрофическим. Что делать с такой математикой? Конечно, запретить бизнесменов и отключить к чертям Интернет! В 70-ых Интернета и бизнеса не было, а пломбир был! (прим. Опросы проведены ВЦИОМ и опубликованы на их сайте 21 и 22 мая).

13. Молодёжь, выросшая в Крыму до оккупации, всё прекрасно понимает. Уже несколько раз видел в городе ребят лет 17-18-ти. У одного Тризуб был на рюкзачке, а другие открыто и громко поздоровались, произнеся “Слава Украине!”.

14. Крымчанин съездил на материк, где не был два года, и поделился своими впечатлениями: “Вижу новые классные дороги, вижу ухоженные парки, в каждом районе детские площадки, море продуктов местных производителей. Да, и цены растут, и война, но за последние пару лет изменений просто космос!!!”.

P.S. Все вы, наверное, слышали, как американский журналист Том Роган в статье The Washington Examiner призвал Украину разбомбить Крымский мост. А вот так эту новость мне преподнесла знакомая ватница, в очередной раз доказав, что слово “думать”, сказанное в адрес ватников, — это оскорбление: “А ты слышал, что Порошенко по совету американцев приказал разбомбить наш мост? Да, лично слышала по телевизору! И многие россияне уже отказались ехать в Крым из-за этого. Украина нам снова срывает сезон”… Нужно ли объяснять, что все мои слова на очередную ватную ахинею остались неуслышанными моей знакомой и даже вызвали у неё гнев? Порой создаётся стойкое ощущение, что я живу в каком-то нереальном мире, где рядом со мной ходят зомби, никогда не видевшие свет.