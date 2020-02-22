1. В этот день, 21 февраля 1784 года, российские оккупанты переименовали порт и крепость Ахтиар в Севастополь. Изначально крепость получила свое название от крымскотатарского села Ак-Яр, на территории которого находилась. “Исконная русскость” так и прет. История города здесь

2. Оккупанты продолжают клепать новую версию путинской конституции: “Скорее всего, в конституции будет формулировка — "запрещаются действия, направленные на отчуждение территорий рф", а именно "запрет на все действия, связанные с отчуждением территорий, будь то призывы или другие действия", — говорит председатель рабочей группы по конституции в Госдуме Павел Крашенинников. Эта норма будет касаться и иностранцев. За нарушение будет прописана ответственность в уголовном кодексе”. А что, только на чужих территориях “референдумы” проводите? В Кёнигсберге, например, слабо?

3. В Киеве открылась выставка “Жертвы оккупации: 6 лет спустя”, посвященная политзаключенным, погибшим и пропавшим без вести в Крыму.

4. Оккупанты оставили под арестом проукраинского активиста Олега Приходько. Судилище проходило в закрытом режиме. Политузник останется в СИЗО минимум до 10 апреля 2020 года

5. Оккупанты оставили под арестом четверых политзаключенных алуштинского “дела Хизб ут-Тахрир”. Арестованные 10 июня 2019 года после массовых обысков Руслан Месутов, Эльдар Кантимиров, Руслан Нагаев и Ленур Халилов останутся в СИЗО минимум до 5 мая 2020 года

6. Оккупанты арестовали на два месяца двух подростков, которые якобы готовили серию терактов в школах Керчи

7. “Шесть лет назад мы в Керчи и подумать не могли, что подростки при всей скудости ума, жизненного опыта, присутствия молодецкой дури, желания выпендриться — могут задумать самое настоящее убийство. С приходом в Керчь россии патриотическое воспитание приняло уродливые формы в виде Юнармии, проведения военно-патриотической акции "Сирийский перелом" с военными трофеями чужой войны, костюмированными малышами: наряженными в военную форму, разъезжающими в колясках, имитирующих танки и прочую военную технику младенцами, марширующими накануне Дня освобождения Керчи на центральной площади города школьниками, где за полгода до этого стояли двадцать гробов с телами их убитых сверстников”. По ссылке прочтите, как в Керчи восприняли новость о задержании подростков, которые якобы готовили теракты

Новини России давно сломали позвоночник

8. Ветерану крымскотатарского национального движения, сестре лидера крымских татар Мустафы Джемилева — Диляре Сейтвелиевой — оккупанты вручили “предостережение о недопустимости экстремизма”. Аналогичное “предостережение” вручили активисту Заиру Смедле. В бумажках с угрозами говорится, что с 23 по 26 февраля якобы планируются “массовые несанкционированные мероприятия, направленные на нарушение общественного порядка и силовое сопротивление представителям органов власти, приуроченные к годовщине гибели первого муфтия Крыма Н. Челебиджихана” и “Дню крымского сопротивления российской оккупации”

9. Прокуратурой АРК объявлены подозрения “прокурорам” из числа изменивших присяге, которые вместе с Поклонской преследовали Меджлис и проукраинских крымчан. Это Сергей Булгаков и Александр Домбровский. Предатели объявлены в розыск

10. Государственная пограничная служба Украины запретила на три года въезд в Украину двум рашистам, которые незаконно посещали аннексированный Крым. Рашисты ехали в Киев проводить лекцию на тему “Как манипулировать людьми в СМИ и соцсетях”. Также в Украину не пропустили Екатерину Дементьеву, которая работает в ФСБшном Яндексе. Она тоже собиралась читать свои лекции для дураков

11. В новых центрах админуслуг “Чонгар” и “Каланчак” на административной границе между аннексированным россией Крымом и Херсонской областью за услугой по оформлению украинского заграничного паспорта обратились уже 100 человек

12. В Едыкуйском (Ленинском) районе массовый падеж скота. Оккупанты заявили, что “одной из причин возникновения сложившейся ситуации может являться засушливый период на территории полуострова и, как следствие, недостаточное количество кормов для животных. Кормов катастрофически недостаточно. Животные истощены”. Жители Крыма комментируют: “Наверное, КОРОВА-ВИРУС”, “Сначала крупный рогатый скот сдохнет от голода и сушняка, а за ним и мелкий, безрогий”, “Голод и засуха. Крым-2020”, “Вот из-за такого и передали Крым в 1954 году Украине”, “Отпустите оставшихся в живых коров в Херсон на сытые хлеба, а то и этих просерите”, “А еще не лето…”

13. Сервис BlaBlaCar, в котором можно найти попутчика для путешествий, перестал работать в оккупированном Крыму. Представитель российского отделения компании заявил, что они свалили из Крыма из-за санкций. Рашистское Яндекс.Такси свалило еще раньше — в 2016 году

14. Симферополь. Расцвет малого бизнеса цветет: “У нас в Симферополе закрылся магазин: сыры, колбасы, майонезы, горошки, пиво в бутылке и на розлив и, внимание, крепкие алкогольные напитки! 100 лет работал при Украине, перестроились при россии — в смысле, документацию перестроили. А выжить не смогли. При таком раскладе всех загонят в супермаркеты, где ждет покупателей выбор без выбора — паршивое качество”

15. Процветание бизнеса в Крыму. 10 часов утра. САМЫЙ ЦЕНТР Феодосии. Площадь возле центрального рынка

16. Окупований Сімферополь. У медичному університеті ім. Георгієвського серед студентів-медиків відбулася святкова військово-спортивна естафета “Вперед до перемоги”. Захід присвятили дню окупанта (“дню захисника вітчизни”). Адже головне для медика — швидко розбирати-збирати АК https://twitter.com/crimea2042/status/1230800291622203393 (фото).

17. В Саках уже вовсю празднуют день оккупанта

P.S. Можно “вшить” оккупированный Крым в новую конституцию, сделав ее нелегитимной; можно носить десятками “предостережения” крымским татарам, пытаясь их запугать; можно выдавить всех жителей Крыма, заселив его понаехавшими; можно назвать Ахтиар Севастополем, пытаясь сделать его “исконно русским”… Но сколько ни прячь ворованное, а оно все равно светит ярче солнца, выжигая глаза вору.

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