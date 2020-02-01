1. В Гаагу передали новые свидетельства о преступлениях российских оккупантов в Крыму.

2. Т.н. “судья” Ольга Кузнецова продлила арест политзаключенным белогорского “дела Хизб ут-Тахрир” Энверу Омерову, Ризе Омерову и Айдеру Джеппарову. Фигуранты сфабрикованного дела о терроризме останутся в СИЗО минимум до 5 апреля 2020 года.

Т.н. “судья” Ольга Кузнецова продлила арест политзаключенным белогорского “дела Хизб ут-Тахрир” Энверу Омерову, Ризе Омерову и Айдеру Джеппарову. Фигуранты сфабрикованного дела о терроризме останутся в СИЗО до 5 апреля.Историю Омеровых посмотрите по ссылке https://t.co/EDznDXa9cy pic.twitter.com/nYBozFFvmA — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) January 30, 2020

3. В СБУ сообщили, что “в целях провоцирования массовых беспорядков, направленных на силовое разблокирование канала для подачи воды на временно оккупированную территорию Украины АР Крым” оккупанты пытаются дестабилизировать ситуацию возле админграницы с Крымом.

4. Рашистскому певцу ртом Валерию Сюткину, который ранее хвалил путина за “блестящую, без крови, красиво проведенную” аннексию Крыма и планировал выступить с концертом в Киеве, СБУ запретила въезд в Украину.

5. Вчера Гоблин топнул ножкой и заявил, что крысы в шубах должны быть уволены. Крысы возмутились, но заявления написали: “Председатель Керченского городского совета Мая Хужина и ее зам Лариса Щербула написали заявления об увольнении с занимаемых должностей”. Обе крысы являются протеже Константинова, у которого с Гоблином терки. Поэтому крыс уволили не из-за батонов, подаренных униженным блокадникам. Ранее все попытки Гоблина снять этих коллаборантш с должностей успехами не увенчались, несмотря на громкие коррупционные скандалы с их участием.

6. Сегодня т.н. “глава горсовета Керчи” Мая Хужина, унизившая блокадников батоном, передумала увольняться и отозвала заявление. Гоблин грозится приехать лично и вышвырнуть протеже Константинова из кресла: “Наглость зашкаливает. Считаю ее заявление (о продолжении работы) ересью и самодурством”, — написал он, дав Хужиной и ее “заму” Щербуле время на увольнение до конца сегодняшнего дня. Тут должна быть картинка про жабу и гадюку.

7. Шапито продолжается: “депутат горсовета Керчи” Константин Ерманов после угроз Аксенова приехать и лично вышвырнуть из кресел Маю Хужину и Ларису Щербулу заявил: “Выезжайте. Давно хотел поговорить с Вами на камеру по поводу тещиной квартиры (в Москве) за 400 000 000”.

8. “Председатель Сакского городского совета” Елена Минакова тоже решила не отставать от своих коллег из Керчи и принять участие во флешмобе “Унизь ветерана и выложи в сеть”, не снимая обувь и ту самую шубу… Странные они — почему для собственного пиара лень снять хотя бы дорогую шубу и обувь?

9. “Депутат” Ручьевского сельского поселения Раздольненского района путинской партии “Единая россия” побывала в гостях и “поздравила долгожительницу, труженика тыла”. Да, в сапогах! Но без шубы и батона, а с бананами, и не забыла сфотографировать свою “щедрость”! Тема сейчас модная.

10. “Никто не обещал, что будем жить в шоколаде. Кому не нравится российская (действительность), есть возможность вернуться на украинскую”, — написала на паблике Севастополя Валентина Булгакова. Тетя — понаех из Курска. Они уникальны, эти лапти! Во-первых, ОБЕЩАЛ — росиюшка твоя нашим ватникам. Во-вторых, в Курск вали, откуда приперлась!

11. “Это караул! Посмотрите, что они сделали! Они срубают абсолютно всю растительность здесь! Они уничтожают горы! Эти кустарники держали эти склоны! Что они, мерзавцы, сделали?! Ребята, это вообще караул! У меня просто слезы, сука, на глазах наворачиваются. Посмотрите, вот этот трактор, он просто всю гору снес практически, ей хана! Что же вы сделали, негодяи!” — это был сеанс скулежа понаехавшего в Крым нациста Горного, который типа удивлен тому, что натворила на горе Клементьева под Коктебелем родная ему гавань. Тем временем Рефат Чубаров, комментируя ситуацию с горой под Коктебелем, написал, что “российские оккупанты беспощадно разрушают не только исторические и природные достопримечательности Крыма, но ужасно искажают ландшафт Крыма, уничтожая знаковые для Крыма территории с присущими им специфическими природными условиями и ресурсами, которые создавались тысячелетиями”.

12. Понаехавший нацист Горный, немного пораскинув мозгами, констатировал страшные для любого скрепного рашиста вещи: “Знаете, что страшно в истории с горой Клементьева? Люди начинают сравнивать, как было при Украине и что творится при россии. Мне больно это слышать, но по сути это правда. Я, если честно, не знаю, что им на это ответить”. К сведению Горного, люди начали сравнивают с первых дней оккупации.

13. Оккупанты в Ялте уничтожают катамараны, которые до оккупации ходили в Турцию. Уничтожение происходит у всех на глазах, прям на причале порта. “Это "Голубая стрела" — полностью алюминиевый катамаран, построенный в середине девяностых в одной из скандинавских стран. Обидно”, — прокомментировал варварство местный житель. Посмотрите, как оккупанты ковшами избавляются от “клятого украинского наследия”.

14. В окупованому Криму поліцаї-аніматори провели “день відкритих дверей” для школярів Ялти та Сімферополя. Спецпідрозділ “Грім” показав екскурсантам бойове шоу: прийоми затримань, звільнення заручників, знищення збройної злочинної групи. Захід назвали “профорієнтаційною акцією”.

P.S. Весьма любопытно наблюдать за тем, как в схватке сцепились пауки в банке — Консольтинов и Гоблин. Первый встал на защиту селедок под шубой, т.к. собственноручно взращивал их коррупционные рожи; второй уже давно жаждет посадить на кормовые места своих людей — поэтому стремится не упустить подвернувшуюся возможность. Кстати, мы не сразу обратили внимание, что коллаборантши унизили стариков не только батонами, но и цветами, которые были завернуты в бумагу, имитирующую газету на немецком языке. Блокадникам… газету на немецком языке… Могли бы еще для антуража крикнуть “матка, млеко, яйки”. В общем, хорошо шубы выгуляли…

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