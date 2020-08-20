1. Крымскотатарского правозащитника, политзаключённого ялтинского “дела Хизб ут-Тахрир” Эмир-Усеина Куку оккупанты этапировали в колонию №16 в Салавате республики Башкортостан. “Эмира давно беспокоят почки, которые ему отбили при задержании в Крыму, но точного диагноза до сих пор нет. Прокололи в Ростове-на-Дону антибиотики — боль не прошла. Помимо прочего, появилось новообразование в коленном суставе. В Ростове-на-Дону, до этапа в Салават, ему сделали УЗИ. Предварительное заключение — киста Бейкера. Никакого лечения не предпринимается. Колени сгибает с трудом и болью”. Напомню, 12 ноября 2019 года оккупанты приговорили правозащитника к 12 годам заключения

2. Оккупанты формируют сфабрикованное обвинение в отношении проукраинского активиста Олега Приходько, основываясь на данных из “Википедии”, где указано, что крымчанин “состоит в организации украинских националистов”. Об этом стало известно в ходе очередного судилища над Приходько

3. 19 августа в Симферополе и прилегающих селах оккупанты вновь отключили водоснабжение с 8 утра до 00:00 20 августа — “в связи с производством аварийно-восстановительных работ”. Часть города перевели на часовую подачу воды — с 6 до 9 и с 18 до 21

4. Госавиаслужба Украины с 2014 года оштрафовала российские авиакомпании на 14,5 млрд грн за полеты в аннексированный Крым. Кроме того, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал денонсацию соглашения о радионавигационном обеспечении и соглашений, касающихся гражданской авиации: “Это ответ на нарушение россией норм международного права, аннексию наших территорий”

5. Понаехавшая из Краснодара вдруг опомнилась и заскулила, а также поведала нам некоторые секреты: “Бабоньки, тысячу раз подумайте перед тем, как выйти замуж за военного. Складывается впечатление, что я вдова при живом муже. Он то на службе, то в командировке, то на учениях, то на подготовке к учениям, то на подготовке к подготовке к учениям. Иногда забываю, как он выглядит. Сейчас собираю его на очередные учения на Кавказ, которые в сентябре будут. На службе им сказали брать с собой и зимние вещи тоже, мол, домой после учений они сразу не вернутся. Куда после учений им, само собой, никто не говорит. Я просто в шоке. Умотает сейчас на полгода, а у нас в июне только сын родился. Опять все на мои плечи! А вдруг туда, на границу к Украине отправят?! Не дай Бог что, и сын без отца расти будет. Не знаю, что делать. Заявление об увольнении ему уже с полгода никто не подписывает: то начальства нет, то время не подходящее, то учения всякие. Обещали рассмотреть по возвращению, но в то же время дали понять, что так просто его не отпустят. Чувствую, что сына придётся растить одной”

6. Оккупанты решили пустить с молотка пансионат “Икар” в селе Рыбачье (Алушта). Мародеры оценили пансионат в 39,6 млн руб (14,6 млн грн). аукцион состоится 9 сентября. До оккупации пансионат был базой отдыха Харьковского авиационного института

7. В оккупированном россией Крыму за минувшие сутки выявили 13 новых случаев коронавирусной инфекции и констатировали одну смерть. В Севастополе — 2 новых больных (понаехавшие) и одна смерть. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 2268 человек, в том числе 435 в Севастополе. Умерло 57 человек, в том числе 14 — в Севастополе

8. “Возвращенцы из Крыма, похоже, повышают напряжение в городе” — из регионов россии жалуются, что вернувшиеся из Крыма руссо турысты заразились на отдыхе коронавирусом. Поделом, именно вы же его к нам сюда массово и завозите! Напомню, 11 августа глава оккупационной администрации Ялты Иван Имгрунт сообщил, что из-за роста числа заболевших коронавирусом в Ялте вернутся к жесткому соблюдению ряда ограничений, но эти заявления были сделаны лишь для галочки. Тем временем медики Феодосии назвали ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в городе “напряженной”

9. У моего родственника подтвердили корону. Нах такой сезон

10. Ну, явно хочется об этом забыть крымчанам — напоминают: “Работаю в последнее время в центре нашего города — Назукина-Нахимова, район Чистого дома. Ребята, ну это жесть — 12 часов подряд из громкоговорителя ежедневно орет одна и та же запись песен на тему "моя родина — россия. Крым — россия. Феодосия — россия". Это уже не патриотизм, а идиотизм какой-то. Ещё месяца 2 назад ставили современные песни, да даже хиты 80-90-х гг. Разбавляли бы их песнями про Крым и было бы терпимо. А сейчас прям пытка какая-то”, — жалуется уставшая от пыток ватница

11. Застройка охранной зоны Карадагского заповедника продолжает набирать обороты. Ибо не для того воруют чужое, чтобы его беречь и охранять!

12. Окупований Крим. Ялтинський путлєр’югенд на Федюхінських висотах провів чергові військово-польові “навчання” за програмою “Молодь доброї волі”. Малята-путінята вивчали зброю, кидали гранати, стріляли, каталися на броньовичку. А як відпочиваєте ви цього літа?

P.S. Сегодня в Беларуси вышли на забастовку журналисты и пропагандисты, ранее десятилетиями рассказывающие белорусам о стабильности и процветании. И что же случилось дальше? А дальше из не менее “стабильной и процветающей” россии в Беларусь были отправлены мерзейшие пропагандоны, которыми заменили бастующих представителей белорусских СМИ (видео). В связи с этим мне вспомнились события 2014 года, когда с первых же дней захвата Крыма все украинские СМИ на полуострове были отключены, и сюда понаехали сотни российских пропагандонов, чтобы создать кремлевскую картинку “ненависти к Украине”, “свободного волеизъявления” и “97% ЗА”. Чуть позже были закрыты и независимые крымские телеканалы, а журналистика перестала существовать — ее заменили гражданские журналисты, которых оккупанты бросают в тюрьмы по сфабрикованным обвинениям в терроризме. Белорусы еще не поняли, что оккупация их страны россией уже началась. Путин, как и в случае с Украиной, не может позволить победить уличному протесту, чтобы не дать пример россиянам, которые, похоже, смирились с подневольным существованием и даже считают это нормой. Именно поэтому произошло вторжение в Украину — оккупация Крыма и части Донбасса — чтобы потом пропагандоны и кремлевские посипаки могли рассказывать развесившему уши стаду, что “майданить — это плохо”. Сил вам, белорусы, выстоять и понять, что избавиться нужно не только от Лукашенко, но и от “братских” объятий россии. Мы свою борьбу продолжаем уже не один год.

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